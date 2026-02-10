Skinuo 100 kg, pokazao karakter - sad dobio savjet: 'Radite sve suprotno od Piletića!'

TEST KARIJERE /

Novi ministar Alen Ružić uskoro preuzima jedan od najzahtjevnijih resora, a od njega se očekuju brze i konkretne promjene, posebno u sustavu socijalne skrbi. Njegovi kolege iz KBC-a Rijeka ističu da ga krase empatija i snažne organizacijske sposobnosti te vjeruju da će iste kvalitete pokazati i na novoj dužnosti.

Udruge upozoravaju da su gorući problemi inkluzivni dodatak i Zakon o osobnoj asistenciji te traže hitnu sanaciju sustava, jer, kako poručuju, osobe s invaliditetom i njihove obitelji više nemaju vremena za čekanje. Bolje rezultate očekuju i umirovljenici, koji upozoravaju na visoku stopu siromaštva među starijima, dok sindikati poručuju da od novog ministra očekuju više socijalnog dijaloga i kvalitetnije pregovore uz jasnu poruku: 'Proučite kako je radio Piletić i radite sve suprotno'

Ružiću politika nije nepoznata – na prošlim lokalnim izborima bio je HDZ-ov kandidat za primorsko-goranskog župana, no nije uspio osvojiti mandat. U javnosti je poznat i po osobnoj transformaciji jer je tijekom specijalizacije izgubio čak 100 kilograma, što mnogi vide kao dokaz njegove upornosti. Više o novom ministru pogledajte u prilogu