'U ponoć je zazvonio telefon'... Našli su ga! Gucci više nikad neće u kombi nepoznatih Imoćana

KAKVA SVINJARIJA /

Posljednja dva dana glavna zvijezda u Makarskoj je prasac Gucci. Svi su bili na nogama od trenutka njegova nestanka kada je posljednji put viđen u kombiju imotskih tablica do povratka kući.

Gucci je sada opet na sigurnom. U posljednja dva dana nema tko nije čuo za njega. Gucci je bio otet i svi su se dignuli na noge. "Strašno je bilo, svi smo se mučili i borili za njega. To je naš kućni ljubimac", kaže Eva iz Krvavice.

Prava panika nastala je kada su dvojica nepoznatih muškaraca prekjučer u marini Ramova, Guccija odvela u kombiju imotskih tablica, čemu su svjedočila djeca. "Ja sam čak davao 500 eura nagradu tko će ga vratiti nazad. Pa smo sve organizirali. Čak smo tražili kamere, auto, registracije. To je bila frka, trka", kazao je vlasnik prasca, Tonči Čizmić.

Vijest o nestanku brzo se proširila, a s obzirom da je on miljenik svih građana i djece odmah je započela misija 'Gucci se vraća kući'. "Zapravo mi je bilo sve kao nekakav film. Kao akcija, oteli nam ga Imoćani, sada ćemo ga mi vratiti i ništa, oko ponoći javio se anoniman izvor s adresom gdje se Gucci nalazi", kazala je Leticija Babić, predsjednica Udruge "Šapama od srca" iz Makarske.

Volonteri Udruge po njega su došli u Imotski, a prilikom povratka kući dobro ih je namučio. Pogledajte prilog Sare Jurica.