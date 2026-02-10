FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KRALJICA LOPTE' /

Splitski HNK spreman za pretpremijeru jedinstvene operete o Hajduku: Ljubav, nogomet i povijest u jednoj priči

Večeras u splitskom HNK-u počinje pretpremijera operete "Kraljica lopte". I to u godini Ive Tijardovića u kojoj se slavi i 115-ta obljetnica Nogometnog kluba Hajduk.

Opereta je praizvedena još 1926-te za Hajdukov 15-ti rođendan, a svjedoči o vremenu u kojem je Hajduk bio više od sportskog kolektiva - društveni, kulturni i emocionalni simbol Splita. Radnja se događa u 20-im godinama prošlog stoljeća, a osim utakmice s Englezima, donosi i ljubavnu priču nogometaša Slavka.

RTL Danas je ispred splitskog HNK provjerio kakav je interes i je li sve spremno za pretpremijeru.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
20:09
Sara Jurica
Hnk SplitHajdukOperetaPretpremijera
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx