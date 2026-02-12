Poznati suci za novo uzbudljivo HNL kolo: Evo tko sudi Hajduku i Osijeku na Opus Areni

Hrvatski nogometni savez, točnije povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za 22. kolo hrvatskog prvenstva.

Raspored donosi pet utakmica od petka do nedjelje. Kolo će otvoriti Slaven Belupo i Lokomotiva, s početkom u 18 sati. Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić, dok će u VAR sobi biti Tihomir Pejin.

Subotnji program započinje susretom između Dinama i Istre 1961, a pravdu će na toj utakmici dijeliti Mateo Erceg. Ivan Bebek sjedit će u VAR-u. Nakon toga se na Rujevici sastaju Rijeka i Varaždin. Glavni sudac bit će Duje Strukan, dok će uz VAR tehnologiju sve nadgledati Ivan Matić.

U nedjelju će od 15 sati krenuti Gorica i Vukovar 1991. Utakmicu će voditi Patrik Kolarić, a u VAR sobi bit će Mario Zebec. Kolo će zaključiti Osijek i Hajduk, a na Opus Areni glavni sudac bit će Ante Čulina. U VAR-sobi će glavni biti Ivan Vučković.

