Iz Dunava izvukli auto s ljudskim ostacima: Vlasnik je 2015. godine nazvao suprugu i nestao

Nakon jedanaest godina, iz Dunava kod Paksa izvučen je automobil čiji je vlasnik nestao još u ljeto 2015., javlja Index.hu. U vozilu su pronađeni ljudski ostaci.

Muškarcu, koji je u trenutku nestanka imao 48 godina, svaki se trag izgubio 29. srpnja 2015. Te je večeri telefonski razgovarao sa suprugom, a potom mu se gubi svaki kontakt. Obitelj ga je u početku samostalno pokušavala pronaći, da bi naposljetku slučaj prijavila policiji.

U potragu su se uključile nadležne službe uz pomoć Szekszárdske udruge za potragu i spašavanje, no tadašnja akcija nije donijela rezultate.

Slučaj je godinama bio bez pomaka, sve dok na desnoj obali Dunava, u blizini Paksa, rijeka nije izbacila prednji odbojnik nestalog automobila. Upravo taj pronalazak dao je novi poticaj istrazi pa su spasilački timovi ponovno pretražili kilometre riječnog korita.

Ključni trenutak dogodio se u siječnju ove godine kada je sonar, na dubini od oko pet metara, registrirao veći metalni objekt. Nakon toga su ronioci Szekszárdske udruge za potragu i spašavanje te Službe za potragu i spašavanje Peštanske županije – HUNGO zaronili na označenu lokaciju. Na dnu rijeke pronašli su automobil koji je više od desetljeća ležao prevrnut na krovu.

Vozilo je iz Dunava izvučeno u ponedjeljak, a u njegovoj unutrašnjosti pronađeni su ljudski ostaci. Identitet muškarca zasad nije objavljen.

