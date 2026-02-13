FREEMAIL
WTA /

Sve tri hrvatske tenisačice bez sreće u Dubaiju

Foto: Rtl Danas

Naša najbolja tenisačica izgubila je od Slovakinje Rebecce Sramkove nakon dva i pol sata velike borbe

13.2.2026.
17:05
Hina
Rtl Danas
Čak tri najbolje hrvatske tenisačice - Antonia Ružić, Petra Marčinko i Donna Vekić, zaustavljene su u petak u kvalifikacijama bogatog i jakog WTA turnira u Dubaiju

Ružić (WTA-66.) je izgubila od 82. igračice svijeta Slovakinje Rebecce Sramkove s 7-5, 5-7, 1-6 nakon dva i pol sata velike borbe i puno propuštenih prilika. Ružić je u drugom setu propustila vodstvo od 4-1, pa je neuspješno servirala za meč kod 5-3, a kod 5-4 je propustila čak šest meč-lopti. Nakraju je izgubila set, a u trećem setu uzela samo jedan gem. 

Vekić (WTA-97.) je zaustavljena od 57. igračice svijeta Talijanke Elisabette Cocciaretto s 6-0, 3-6, 2-6. Nakon što je dobila prvi set sa savršenih 6-0, Vekić je u preostala dva seta uzela pet gemova i triput gubila svoj početni udarac. Imala je tri as-servisa, ali i pet dvostrukih pogrešaka,kao i samo 51 posto ubačaja prvog servisa za drugi poraz od Talijanke u isto toliko međusobnih susreta.  

Marčinko (WTA-69.) je izgubila od Bjeloruskinje Aliaksandre Sasnovič s 4-6, 4-6. 

