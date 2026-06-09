Fauna Australije je bogata brojnim vrstama, dokažite u kvizu da ih dobro poznajete

Sve što trči, gmiže, pliva i leti na izoliranom kontinentu Australije priča je za sebe. Australska divljina nije samo dom klokana i koala; to je živi laboratorij evolucije, priča o preživljavanju zapisana u jedinstvenim bićima. Iza svakog imena krije se nevjerojatna prilagodba. Jeste li znali da postoji sisavac koji liježe jaja? Ili ptica koja ne može letjeti, ali se smatra jednom od najopasnijih na svijetu?