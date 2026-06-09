FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TAJNE DIVLJINE /

Fauna Australije je bogata brojnim vrstama, dokažite u kvizu da ih dobro poznajete

Fauna Australije je bogata brojnim vrstama, dokažite u kvizu da ih dobro poznajete
Foto: Net.hr
Za početak jedno lako...
1 /28
VOYO logo

Sve što trči, gmiže, pliva i leti na izoliranom kontinentu Australije priča je za sebe. Australska divljina nije samo dom klokana i koala; to je živi laboratorij evolucije, priča o preživljavanju zapisana u jedinstvenim bićima. Iza svakog imena krije se nevjerojatna prilagodba. Jeste li znali da postoji sisavac koji liježe jaja? Ili ptica koja ne može letjeti, ali se smatra jednom od najopasnijih na svijetu?

9.6.2026.
13:42
Webcafe.hr
Shutterstock
KvizKvizoviKviz ZnanjaAustralijaživotinje
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija