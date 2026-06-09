Iz napuštenog i prljavog rudnika stvorili su luksuznu kuću iz snova: Cijena joj je baš paprena

Na britanskom tržištu nekretnina pojavila se kuća koja je nekoć bila dio rudnika kositra. Zgrada poznata kao The Machine House, koja se nalazi u Wheal Roseu, nedaleko od mjesta Scorrier, nekoć je bila dio slavne rudarske industrije zahvaljujući kojoj je Cornwall bio među najvažnijim rudarskim područjima na svijetu.

Strojarnica, koja je danas pretvorena u stambeni prostor, bila je "srce rudnika". Unutra se nalazio parni stroj koji je ispumpavao vodu iz rudnika, podizao kositrenu rudu na površinu i ponekad pokretao drobilice.

Danas, umjesto buke industrijskih strojeva, ovdje ćete pronaći otvoreni dnevni prostor s kuhinjom, dvije kupaonice i spavaće sobe. Najviše pažnje privlači dnevni boravak na najvišem katu. Nudi svodasti strop s drvenim gredama, pogled na tri strane i izravan izlaz na verandu s panoramskim pogledom na krajolik.