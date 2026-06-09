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IMPRESIVNA TRANSFORMACIJA /

Iz napuštenog i prljavog rudnika stvorili su luksuznu kuću iz snova: Cijena joj je baš paprena

Iz napuštenog i prljavog rudnika stvorili su luksuznu kuću iz snova: Cijena joj je baš paprena
Foto: Profimedia
Ako imate osjećaj da današnje novogradnje nemaju dušu, ova jedinstvena nekretnina u Cornwallu mogla bi vas oduševiti. Na britanskom tržištu nekretnina pojavila se kuća koja je nekoć bila dio rudnika kositra.
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Na britanskom tržištu nekretnina pojavila se kuća koja je nekoć bila dio rudnika kositra. Zgrada poznata kao The Machine House, koja se nalazi u Wheal Roseu, nedaleko od mjesta Scorrier, nekoć je bila dio slavne rudarske industrije zahvaljujući kojoj je Cornwall bio među najvažnijim rudarskim područjima na svijetu.

Strojarnica, koja je danas pretvorena u stambeni prostor, bila je "srce rudnika". Unutra se nalazio parni stroj koji je ispumpavao vodu iz rudnika, podizao kositrenu rudu na površinu i ponekad pokretao drobilice. 

Danas, umjesto buke industrijskih strojeva, ovdje ćete pronaći otvoreni dnevni prostor s kuhinjom, dvije kupaonice i spavaće sobe. Najviše pažnje privlači dnevni boravak na najvišem katu. Nudi svodasti strop s drvenim gredama, pogled na tri strane i izravan izlaz na verandu s panoramskim pogledom na krajolik.

9.6.2026.
11:52
Lorena Motik
Profimedia
KućaUređenjeInterijerRudnikTransformacija
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