Nezaustavljivi Becker (58): S 23 godine mlađom ženom dobio svoje peto dijete, otkrio ime i spol

Legendarni njemački tenisač Boris Becker na svoj je 58. rođendan s pratiteljima na Instagramu podijelio najsretniju moguću vijest, objavivši da je dobio peto dijete. Ova objava raznježila je njegove obožavatelje diljem svijeta, označivši početak novog, sretnog poglavlja za slavnog sportaša.

Becker je objavio dirljivu crno-bijelu fotografiju na kojoj se vide tri ruke – njegova, njegove supruge Lilian de Carvalho Monteiro (35) i sićušna ručica njihove novorođene kćeri.

Uz fotografiju snimljenu u Milanu, kratko je napisao: "Dobrodošla na svijet... Zoë Vittoria Becker", otkrivši da je djevojčica rođena 21. studenog 2025. godine.

Najljepši rođendanski poklon

Ova sretna vijest stigla je kao kruna ljubavi s Lilian, s kojom se vjenčao 2024. godine. Dolazak kćeri dogodio se samo dan prije Beckerovog 58. rođendana, čineći ovo slavlje dvostruko posebnim. Za slavnog tenisača, koji je posljednjih godina prošao kroz iznimno turbulentno razdoblje, uključujući i boravak u zatvoru, rođenje djeteta predstavlja prekretnicu i veliku radost.

Objava je odmah izazvala lavinu emotivnih reakcija, a pratitelji su preplavili odjeljak za komentare čestitkama. "Najljepši rođendanski poklon koji si mogao poželjeti", "Neka ti život bude ispunjen zdravljem i srećom, princezo Zoë", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su istaknuli simboliku rođenja kćeri tik uz očev rođendan.

S četiri žene ima petero djece

Nakon što se posvetio ulozi teniskog komentatora i analitičara te otvoreno govorio o svojim životnim izazovima, čini se da je Boris Becker pronašao novi smisao i mir u obiteljskom životu, a dolazak malene Zoë Vittorije zasigurno je najsjajnija točka u njegovom povratku na scenu. Inače, Becker od ranije s tri različite žene ima četvero djece - sinove Noaha (31), Eliasa (26) i Amadeusa (15) te kći Annu Ermakovu (25).

