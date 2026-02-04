Je li ovo nova superzvijezda Velike Britanije? Olimpijsko zlato sve je promijenilo
Keely Hodgkinson već godinama slovi kao jedno od najjačih imena britanske atletike, no nakon posljednjih sezona njezin status odavno je prerastao okvire sporta. Olimpijska prvakinja na 800 metara, višestruka svjetska i europska medaljašica te aktualna britanska rekorderka danas je simbol nove generacije sportašica koje istovremeno dominiraju stazom i javnim prostorom.
Šira javnost upoznala ju je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., kada je kao 19-godišnjakinja osvojila srebro i pritom srušila britanski rekord Kelly Holmes. Bio je to tek uvod u niz velikih rezultata. Slijedile su srebrne medalje na svjetskim prvenstvima 2022. i 2023., a potvrda klase stigla je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., gdje je Hodgkinson dominantno osvojila zlatnu medalju i postala prva Britanka s atletskim olimpijskim zlatom još od 2012. godine.
Unatoč problemima s ozljedama, ni 2025. nije prošla bez medalje, bronca sa Svjetskog prvenstva u Tokiju dodatno je naglasila njezinu mentalnu snagu. Osobni rekord od 1:54.61 svrstava je među najbrže atletičarke u povijesti discipline, a kontinuitet rezultata potvrđuje dugogodišnji rad s trenerima Trevorom Painterom i Jenny Meadows.
U Velikoj Britaniji Hodgkinson je odavno više od uspješne atletičarke. Proglašenje sportskom osobom godine u izboru BBC-ja i dodjela titule MBE za zasluge u atletici dodatno su učvrstili njezin status nacionalne ikone. Publiku je osvojila izravnošću, samopouzdanjem i stavom kojim jasno pokazuje da vrhunski sport i osobnost mogu ići zajedno.
Komercijalni interes pratio je njezin sportski uspon. Dugogodišnja suradnja s Nikeom, ugovori s Omegom i Rimmelom te sve veća prisutnost u lifestyle medijima prirodan su nastavak karijere sportašice koja se ne boji biti svoja.
Posebnu pažnju izazvala je suradnja s brendom SKIMS Kim Kardashian, kojom je Hodgkinson zakoračila u sam vrh globalne modne scene. Pojavljivanje u kampanjama i na ekskluzivnim događajima uz Kim Kardashian dodatno je proširilo njezinu popularnost izvan atletskih krugova i potvrdilo da Keely Hodgkinson danas predstavlja puno više od medalja i vremena na semaforu.
