FORZA FIUME /

Ovaj je grad dao puno reprezentativaca: Pridružio im se bivši rukometaš, a jedan je šal ukrao pažnju

Foto: Nel Pavletic/pixsell
1 /18
Tin Lučin, Veron Načinović, Filip Glavaš, Dino Slavić i Valter Matošević. Čak četiri brončana rukometaša i trener vratara dočekana su u svojoj Rijeci. Klubovi Zamet i Kozala dali su brojne reprezentativce pa je i doček u Rijeci bio na razini.

Umjesto na Korzu, rukometaši su dočekani u Exportdrvu. Pridružio im se i bivši reprezentativac i stručni komentator na RTL-u, Mirza Džomba. Mladi su u prvom redu pozdravili svoje junake, a mogli smo vidjeti i šal Armade.

Rukometaši su na dočeku zapjevali: ''Ako ne znaš šta je bilo'', njihovu najdražu pjesmu.

3.2.2026.
22:32
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRijekaDoček RukometašaTin LučinVeron NačinovićFilip GlavašDino SlavićValter MatoševićMirza Džomba
