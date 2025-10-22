Moždani udari sve su češći među mlađim osobama: Ovako ćete prepoznati simptome

Moždani udar može se dogoditi bilo kome, u bilo kojoj dobi i u bilo kojem trenutku. Broj moždanih udara među odraslim osobama, mlađima od 55 godina, raste diljem svijeta, piše Science Alert. Postoje dvije glavne vrste moždanog udara. Kod ishemijskog udara, protok krvi u mozak je blokiran, najčešće ugruškom u krvnoj žili. Bez kisika, moždane stanice počinju odumirati, što može uzrokovati gubitak pokreta, govora, pamćenja, pa čak i smrt. Kod hemoragijskog udara, krvna žila u mozgu pukne, često zbog visokog krvnog tlaka koji slabi stijenke krvnih žila i povećava rizik od puknuća.

Liječenje moždanog udara je utrka s vremenom, jer što je dulje mozak bez krvi i kisika, više moždanih stanica umire. Terapije kojima se može ukloniti ugrušak kod ishemijskog udara ili sniziti opasno visok krvni tlak kod hemoragijskog udara moraju se primijeniti što brže kako bi se spriječilo ili umanjilo oštećenje mozga. Svatko tko pokazuje znakove moždanog udara mora biti hitno prevezen u bolnicu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako prepoznati znakove moždanog udara

Nemogućnost ranog prepoznavanja simptoma moždanog udara povezan je s višom stopom smrtnosti. Akronim “FAST” (Face, Arm, Speech, Time) već više od 20 godina ljudima engleskog govornog područja služi kao temelj javnih kampanja o prepoznavanju moždanog udara. Razvijen je kao jednostavan alat koji pomaže ljudima da brzo prepoznaju znakove i potraže hitnu medicinsku pomoć. S vremenom su dodani i drugi simptomi poput vrtoglavice, problema s vidom i gubitka ravnoteže, pa je nastao prošireni akronim “BE FAST”, što na hrvatskom znači 'Budi brz'.

Evo kako ga je najlakše zapamtiti:

B = Balance (hrv. ravnoteža): iznenadan gubitak ravnoteže, koordinacije ili osjećaj vrtoglavice.

(hrv. ravnoteža): iznenadan gubitak ravnoteže, koordinacije ili osjećaj vrtoglavice. E = Eyes (hrv. oči): zamagljen ili dvostruk vid, gubitak vida na jedno ili oba oka.

(hrv. oči): zamagljen ili dvostruk vid, gubitak vida na jedno ili oba oka. F = Face (hrv. lice): slabost ili opuštenost jedne strane lica, najčešće u području usta ili oka.

(hrv. lice): slabost ili opuštenost jedne strane lica, najčešće u području usta ili oka. A = Arm (hrv. ruka): slabost ili utrnulost ruke ili noge , obično s jedne strane tijela.

(hrv. ruka): slabost ili utrnulost ruke ili , obično s jedne strane tijela. S = Speech (hrv. govor): otežan, nerazgovijetan govor ili nemogućnost izgovaranja riječi.

(hrv. govor): otežan, nerazgovijetan govor ili nemogućnost izgovaranja riječi. T = Time (vrijeme): odmah nazovite hitnu pomoć i zabilježite vrijeme kada su simptomi počeli – to pomaže liječnicima pri odabiru terapije.

Ostali znakovi upozorenja

Simptomi moždanog udara često se javljaju naglo i razlikuju se od osobe do osobe. Posebno kod žena, znakovi mogu biti nespecifični, pa se moždani udar teže prepoznaje. Kod žena se može pojaviti iznenadan umor, zbunjenost, mučnina, nesvjestica ili opća slabost, umjesto klasične paralize ili nerazgovijetnog govora.

Ostali mogući znakovi kod bilo koje osobe uključuju: jaku glavobolju bez očitog uzroka, povraćanje, poteškoće s gutanjem, uznemirenost ili nagli gubitak pamćenja. U nekim slučajevima osoba može izgubiti svijest ili imati napadaj. Ako simptomi traju samo nekoliko minuta ili sati i nestanu unutar 24 sata, to može značiti da je riječ o prolaznom ishemijskom napadu (TIA), poznatom i kao “mini moždani udar”. Kod TIA-e dolazi do kratkotrajnog prekida dotoka krvi u mozak, ali se protok spontano uspostavi prije nego što nastane trajno oštećenje. Ipak, TIA je ozbiljno upozorenje da bi uskoro mogao uslijediti pravi moždani udar.

Napredak tehnologije

Telemedicina je postala važan alat za brzu dijagnozu i rani početak liječenja. Putem sigurnih video veza, bolnički specijalisti mogu savjetovati bolničare još dok su na terenu ili na putu prema bolnici, što omogućuje bržu dijagnozu i pripremu terapije.

U Ujedinjenom Kraljevstvu neke hitne službe već imaju mobilne jedinice za moždani udar opremljene skenerima mozga i lijekovima za razbijanje ugrušaka. U Londonu, video pozivi između liječnika i bolničara na terenu značajno su ubrzali zbrinjavanje pacijenata i omogućili im odlazak u odgovarajući centar. Osim toga, aplikacije poput GoodSAM povezuju obučene volontere s osobama koje dožive hitno stanje. Sustav pronalazi najbližeg obučenog spasioca koji može odmah doći na mjesto događaja, pružiti osnovnu pomoć i pripremiti informacije za dolazak medicinskog tima.

Kombinacijom digitalne tehnologije, obučenih volontera i brze komunikacije, značajno se smanjuje kritično vrijeme između pojave simptoma i dolaska u bolnicu – razdoblje u kojem doslovno svaka minuta znači život.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'