Moždani udar zamalo je koštao glave: 'Vidjela sam biće s divovskim krilima, poput arkanđela'

Abigail Barnes (45) doživjela je duhovno buđenje nakon masivnog i neočekivanog moždanog udara prije 13 godina. Ona sada živi u Londonu, a svoju je priču ispričala za Metro.

Abigail je u to vrijeme bila viša voditeljica marketinga te je stalno putovala. Tog kobnog dana njen dolazak u Boston bio je običan, s večerom i nekoliko pića. Sljedećeg jutra probudila se s onim što je mislila da je mamurluk.

"Imala sam glavobolju i crno-bijela svjetla bljeskala su mi pred očima. Zatim mi je bilo jako mučno i ostala sam paralizirana, prisjetila se Abigail, koja vodi vlastitu tvrtku Success by Design Training.

Ona je tada, kako kaže, prešla u neko drugo mjesto. "Izgledalo je kao velika hrastova vrata. Ali nisu se doimala veličanstveno, više kao sporedna vrata. I osjećaj koji sam imala bio je: 'Zašto sam ovdje?'", objasnila je.

Abigail je lutala između dva područja za koja sada vjeruje da su bila normalan svijet i "limbo" (teološki koncept boravka duša koje ne zaslužuju ni pakao ni raj).

'Čula sam šuštanje na kraju kreveta'

"Bila sam na krevetu u kući svoje prijateljice, ali istovremeno u bijeloj sobi... Mogla sam čuti glasove kako razgovaraju kao da raspravljaju o pravnom slučaju", otkrila je.

"Neki su govorili: 'Ima 32 godine, još nije završila'. Drugi su govorili: 'Dajte joj još jednu priliku'. Osjećala sam da su neki od njih anđeli, a neki moji preci. Samo sam ih stalno molila da mi daju još jednu priliku", dodala je.

Foto: Pexels

Fizički, Abigail je tada bila u Općoj bolnici Massachusetts u Bostonu. Kad je čula glasove kako su odlučili i rekli "vratite je", iznenada ju je probudio liječnik koji joj je rekao da je imala masivni moždani udar i da je na intenzivnoj njezi. Dan ili dva kasnije, Abigail je imala još jedno čudno iskustvo.

"Čula sam šuštanje na kraju kreveta. Otvorila sam oči i vidjela biće s divovskim krilima, poput arkanđela. Bilo je vrlo tradicionalno, kao na slikama. Gotovo kao da je čekalo da se probudim kako bih ga vidjela da je tamo, da znam da sam dobro. Čim je vidjelo da sam ga vidjela, nestalo je", ispričala je.

Abigail je kasnije saznala da se to dogodilo točno u trenutku kada je njezina majka, koja je bila katolkinja, iz Londona putovala avionom te se molila anđelima da je čuvaju.

Znanstvena objašnjenja za iskustva bliske smrti

Stella je samo jedna od osoba koje su sudjelovale u Anketi o iskustvima zagrobnog života, koja istražuje iskustva bliske smrti.

Anketu su proveli Brandon Massullo iz bolnice Wooster Community i James Houran iz Integrated Knowledge Systems, a njih dvojica su razgovarali s mnogim "iskrenim ljudima s dobrim pamćenjem" kako bi dobili njihove priče.

"Ovo je studija čiji je cilj obuhvatiti ljude diljem svijeta koji su imali neobična iskustva za koja misle da bi mogla biti dokaz zagrobnog života. Testiramo neke tajne hipoteze, ali mislimo da različita iskustva pokazuju meta-obrasce koje nitko još nije istražio ili možda čak ni naslutio", objasnio je James.

Znanost nudi nekoliko objašnjenja za iskustva bliske smrti. Nedostatak kisika može uzrokovati tunelski vid, jaka svjetla i euforiju, dok nakupljanje ugljikovog dioksida može izazvati halucinacije i osjećaj napuštanja tijela. Aktivnost u temporalnim režnjevima mozga, također, može proizvesti religijske senzacije, a porast neurotransmitera može objasniti smirenost i euforiju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'