Tvrdi da je bila mrtva četiri minute: 'To je najbizarnija stvar koja mi se dogodila'

Stella Ralfini (78) iz engleskog Londona tvrdi da je umrla u mladosti. Ona je za Metro ispričala svoje iskustvo zagrobnog života te tvrdi da joj je srce prestalo kucati na četiri minute nakon prometne nesreće kada je imala 16 godina.

Stella je imala zlu slutnju dok je ulazila u auto nakon zabave u Kentu sa svojim dečkom Mickom, koji je bio stariji od nje. Pili su alkohol, bila je kišovita zimska noć i pred njima je bilo dugo putovanje natrag u London. Kad je automobil udario u stupić, vrata su se otvorila i zbog težine putnika pored Stelle, ona je ispala iz vozila na autocestu.

"Nisam otišla u tunel. Ono što sam vidjela bio je bljesak mog života preda mnom, i bio je vrlo, vrlo brz, s puno lijepih uspomena u različitim godinama s roditeljima i drugim ljudima. Tada sam postala svjesna da sebe promatram odozgo", ispričala je.

"Pogledala sam dolje i vidjela svoju slomljenu nogu. Krv se skupljala na cesti na kiši i mogla sam vidjeti nekoga na meni kako me pokušava reanimirati pritiskanjem prsnog koša, dok je netko drugi plakao. Sve čega se sjećam jest da sam rekla: 'Premlada sam da umrem. Želim se vratiti u svoje tijelo'", objasnila je Stella.

'Upravo sam se vratila u svoje tijelo'

Nekoliko trenutaka kasnije, dok je ležala na cesti, Stelline su se oči otvorile. "Upravo sam se vratila u svoje tijelo. To je najbizarnija stvar koja mi se ikada dogodila", istaknula je.

Hitna pomoć je stigla i Stella je na putu do bolnice u Maidstoneu neprestano gubila svijest. Mick je bio zaprepašten. "Sve što je nakon toga govorio bilo je: 'Bila si mrtva.'", otkrila je.

To iskustvo oblikovalo je ostatak Stellinog života. Pošto je uvjerena da joj je duša napustila tijelo, postala je budistica. Također, obučila se za Reiki majstoricu u Japanu te je učila od redovnika u Kini. Stella je i volontirala u bolnicama, gdje je pružala podršku ljudima koji su umirali.

"Sjedila sam s ljudima koji su umirali od raka i mogla sam vidjeti, dok su zatvarali oči, mali mlaz svjetlosti koji kao da je izlazio iz čela ili tjemena i napuštao njihovo tijelo", otkrila je.

Sada se ne boji smrti

Stella se sada ne boji smrti, već je ostala "u strahopoštovanju" pred svemirom. "Uvjerena sam da ne umiremo kada tijelo umre, jer ako je moje tijelo bilo mrtvo na autocesti, tko je taj koji je gledao dolje?!", istaknula je.

Stella je samo jedna od osoba koje su sudjelovale u Anketi o iskustvima zagrobnog života, koja istražuje iskustva bliske smrti.

Anketu su proveli Brandon Massullo iz bolnice Wooster Community i James Houran iz Integrated Knowledge Systems, a njih dvojica su razgovarali s mnogim "iskrenim ljudima s dobrim pamćenjem" kako bi dobili njihove priče.

"Ovo je studija čiji je cilj obuhvatiti ljude diljem svijeta koji su imali neobična iskustva za koja misle da bi mogla biti dokaz zagrobnog života. Testiramo neke tajne hipoteze, ali mislimo da različita iskustva pokazuju meta-obrasce koje nitko još nije istražio ili možda čak ni naslutio", objasnio je James.

Znanost nudi nekoliko objašnjenja za iskustva bliske smrti. Nedostatak kisika može uzrokovati tunelski vid, jaka svjetla i euforiju, dok nakupljanje ugljikovog dioksida može izazvati halucinacije i osjećaj napuštanja tijela. Aktivnost u temporalnim režnjevima mozga, također, može proizvesti religijske senzacije, a porast neurotransmitera može objasniti smirenost i euforiju.

