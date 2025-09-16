Izlazi samo s bogatima: 'Ne kuham, ne spavam s njima, beskorisna sam i ponosna na to'

TikTokerica Jenny Jakkila (30) otkrila je da ne kuha niti spava s bogatim partnerima s kojima izlazi jer je, kako kaže, "potpuno beskorisna i ponosna na to".

Jenny je rekla da ima "radikalna mišljenja o heteroseksualnim vezama" nakon što je u prvoj ozbiljnoj vezi dijelila troškove pola-pola s partnerom.

Nakon što je doživjela 'burnout', sve se preokrenulo

"Tijekom naše veze postajala sam sve nesretnija, iscrpljenija i na kraju sam doživjela burnout dok sam pokušavala uskladiti posao, fakultet i tu 50/50 vezu", rekla je. "Kad sam shvatila da tako više ne mogu, moj bivši je preuzeo inicijativu i odlučio postati moj financijski oslonac."

Jenny je ispričala kako je imala više vremena i energije posvetiti se svom zdravlju i dobrobiti, pa se sve više počela zanimati za duhovnost i manifestaciju. Tako je i naučila puno o ženskoj energiji i njezinoj magnetskoj moći.

"Istovremeno sam vidjela promjenu kod svog bivšeg kada je u potpunosti prihvatio svoju mušku ulogu hranitelja. U roku od mjesec dana, njegov posao je procvjetao", dodala je. "Nakon toga smo još nekoliko godina sretno bili zajedno. Putovali smo u gotovo 30 zemalja dok je on preuzimao sve financijske obaveze, ali na kraju smo se odlučili razići."

Trend "muškaraca hranitelja" postaje sve popularniji - sve više žena traži partnere koji su u mogućnosti brinuti se o njihovim financijskim i praktičnim potrebama..

Jakkila, koja dolazi iz Finske, a trenutno živi u Berlinu objasnila je kako, po njenom mišljenju, muškarac hranitelj je netko tko želi brinuti o ženama, posebno o svojoj partnerici.

"Za takve muškarce to je stvar časti - biti hranitelj, zaštitnik i rješavač problema", dodala je. "Muškarac hranitelj duboko poštuje i obožava ženstvenost, i ne računa tko 'dobiva više' u vezi. Ne vjerujem u tradicionalne rodne uloge i gnušam se da me se poistovjećuje s ‘tradwife’ pokretom."

Jakkila smatra da bi žene trebale biti s muškarcima samo ako na neki način imaju koristi od njih, piše Need To Know.

"Muškarac mora donijeti nešto konkretno u život žene - plaćati račune, davati poklone, obavljati stvari i podizati kvalitetu njezina života", rekla je. "Ono što muškarci dobivaju od žena je neprocjenjivo - sama prisutnost žene ima iscjeljujući učinak na muškarca."

'Dobivam tonu nasilnih prijetnji'

Jakkila kaže da uvijek čeka tri do četiri mjeseca prije nego odluči isplati li se ulagati u nekoga u ljubavnom smislu.

"Ne vjerujem u intimnost prije ozbiljne veze. Fizičku intimnost vidim kao energetski spoj, a vrlo je malo muškaraca čiju bih energiju htjela spojiti sa svojom - da ne govorim o rizicima poput trudnoće ili spolnih bolesti", objasnila je.

Ali čak i ako samo izlazi s muškarcem, i dalje očekuje da je uzdržava jer mu "daje svoje vrijeme i energiju".

"Naravno da sam dobivala poklone poput torbica, odjeće i putovanja. To je zato što izlazim isključivo s financijski stabilnim muškarcima, koji mogu barem održavati moj trenutni životni standard, a poželjno i unaprijediti ga", rekla je. "Preferiram poduzetnike s mentalitetom rasta."

S obzirom na njen nomadski način života, omiljeni su joj nomadski poduzetnici. Zbog svojih snažnih stavova o vezama, Jenny kaže da dobiva mnogo prijetnji putem interneta. Srećom, kaže da to uspijeva ignorirati.

"Dobivam tonu nasilnih prijetnji od muškaraca, posebno seksualno nasilnih", podijelila je. "Mislim da je to tužna stvarnost za svaku ženu koja je prisutna online. Ne utječu na mene i ne shvaćam ih ozbiljno, pogotovo zato što ne živim u Finskoj, gdje se nalazi većina hejtera."

Jakkila smatra da su žene od malih nogu uvjetovane da slijepo vjeruju u ljubav i muškarce, zbog romantične propagande u filmovima, knjigama i glazbi.

Kaže da patrijarhat potiče "pick me" kulturu, u kojoj žene traže muško odobravanje i pažnju kao potvrdu vlastite vrijednosti, što ih često dovodi do iskorištavanja, manipulacije i trauma u mladosti.

"Žene trebaju biti sebične", rekla je. "Potpuno sam beskorisna i ponosna na to. Ništa ne donosim ‘na stol’. Ne kuham, ne čistim, i iskreno – ne želim ni živjeti s muškarcem.“

"I muškarac bi uvijek trebao plaćati – to je najmanje što može učiniti dok žena daje svoje dragocjeno vrijeme, energiju i pažnju te doslovno riskira mnogo samim time što mu daje priliku", dodala je.

