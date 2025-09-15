Učiteljica dala otkaz pa živi u kombiju: 'Reći ću vam zašto sam to napravila'

Bivša učiteljica Sophie Vallis iz engleskog Coventryja otkrila je zašto je odlučila dati otkaz kako bi putovala po Velikoj Britaniji kombijem, piše Daily Mail.

Ona je godinama marljivo štedjela i čak je uspjela sa strane staviti polovicu svoje učiteljske plaće, koja je godišnje iznosila 2800 eura, kako bi kupila vlastitu kuću s dvije spavaće sobe. Međutim, kada je došao trenutak da podnese zahtjev za hipotekarni kredit, ostala je u šoku kada joj je ponuđeno samo 57.800 eura za njen prvi dom.

Sophie se razočarala i pomorila s činjenicom da san o vlastitom domu nikad neće ostvariti. Umjesto da uloži u nekretninu, ona je potpuno okrenula leđa beskrajnoj i zamornoj utrci za novcem i karijerom, nakon što je završila fakultet i tri godine radila kao učiteljica, kako bi slijedila nekonvencionalni način života.

"Očekivala sam četiri, četiri i pol, pet puta više od onoga što zarađujem. Ne bih kupila raskošnu kuću, već skromnu s dvije spavaće sobe. Kad sam shvatila da je neću moći kupiti, pomislila sam 'cijeli život provodim štedeći i ne radim ono što želim jer me brine što bi se sutra moglo dogoditi'", otkrila je Sophie u videu na svom Tik Toku.

"Kad sam shvatila da mi se cijeli san o vlastitom domu raspao kao balon od sapunice, postala sam jako razočarana idejom da biste trebali pronaći uspjeh u posjedovanju vlastitog doma. Ako je to suđeno, onda će se ostvariti", rekla je.

'Ne čekajte do mirovine'

Sophie je nastavila štedjeti novac, ali ovaj put je odlučila spakirati se, kupila je kombi i od tada se nije osvrnula.

"Oduvijek sam bila netko tko je volio netradicionalan život. Oduvijek sam se divila kućicama na vodi. Kad se pojavio trend života u kombiju, pomislila sam: 'To je to - to je za mene'", objasnila je.

Zasad se Sophie oslanja isključivo na svoju ušteđevinu i više ne radi. Kad joj ponestane novca, ona će se, kaže "moliti za čudo kako bi dugoročno živjela ovaj život".

Sophie je u jedom od svojih videa pričala o tome kako se život može promijeniti u trenutku i upozorila je druge koji možda odgađaju putovanja do mirovine da možda nikada neće dočekati taj dan.

"Znam da je malo morbidno, ali uvijek razmišljam što će se dogoditi ako ne doživim mirovinu. Štedim za dan koji možda nikad ne dođe. Mislim da ne bi trebalo čekati do tada, previše je ljudi koji ne dožive mirovinu"

"Znam da je malo morbidno, ali uvijek razmišljam što će se dogoditi ako ne doživim mirovinu. Štedim za dan koji možda nikad ne dođe. Mislim da ne bi trebalo čekati do tada, previše je ljudi koji ne dožive mirovinu", rekla je.

"Previše je ljudi koji štede za mirovinu, a onda se život dogodi i onda moraju nastaviti raditi duže nego što su očekivali, mislim da s današnjom vladom moja generacija ide u mirovinu kad bude imala 101 godinu", dodala je Sophie.

San o putujućoj pekari

"Živite život za danas, no nemojte biti toliko nepromišljeni i ponašati se kao da sutra ne postoji, ali jednostavno nikad ne znate da će sutra sigurno doći. Izađite i radite što želite, ako danas ne možete ostvariti svoj san, onda mu se samo malo približite", poručila je.

Govoreći o svojim snovima za budućnost, Sophie je otkrila da će jednog dana nada preurediti autobus u pekaru.

"Putovat ću po Europi s obitelji i prodavati peciva, to je veliki san. To danas ne mogu postići, ali kad se vratim s putovanja, želim nadograditi svoju vozačku dozvolu i postati vozačica autobusa ili nešto slično, samo zbog iskustva", kazala je.

Sophie je otkrila da će se vratiti kući prije nego što potpuno potroši svoju ušteđevinu.

"Ponovno ću raditi i štedjeti. Nikada neću ostati potpuno bez novca. Odredila sam minimalni iznos koji će za mene biti kraj putovanja ako ne uspijem zaraditi novac na putu prije toga. Tko zna, možda ću predavati u inozemstvu i zaraditi puno više u kratkom vremenu", objasnila je.

