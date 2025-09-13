Studije na jednojajčanim blizancima pokazale posljedice pušenja: Razlika vidljiva golim okom

Znanstvenici su u studiji "Pušenje i starenje kože kod jednojajčanih blizanaca", koja je objavljena u časopisu Arch Dermatol, analizirali utjecaj pušenja na starenje kože koristeći jedinstven model — jednojajčane blizanke, od kojih je jedna pušila godinama, dok druga nije nikada.

Rezultati su pokazali jasnu i vidljivu razliku u njihovom fizičkom izgledu, unatoč identičnom genetskom nasljeđu i sličnim životnim uvjetima, piše LadBible.

Jednojajčanim blizankama nisu lica jednako starila s godinama

Obje žene imale su isti tip zaposlenja i podjednaku izloženost sunčevoj svjetlosti, što je eliminiralo vanjske čimbenike koji često utječu na zdravlje i izgled kože. Međutim, jedna od njih je pušila količinu cigareta koja je jednaka, primjerice, jednoj kutiji dnevno tijekom 52,5 godine, dok druga nikada nije konzumirala duhan.

Prilikom dermatološkog pregleda u dobi od 52 godine, istraživači su uočili znatno izraženije znakove starenja kod blizanke koja je pušila. Imala je više bora, tamnih mrlja, slabiju elastičnosti kože te blagu depigmentaciju. Njezina sestra, koja nije pušila, pokazivala je znatno manje izražene znakove starenja lica.

Na temelju posebne ljestvice koja mjeri oštećenje kože zbog izlaganja suncu, žena koja je pušila, imala je znatno ozbiljnije promjene na koži u odnosu na sestru blizanku koja nije pušila. Pušenje je vidljivo ubrzalo starenje kože i to čak i kada su im drugi životni uvjeti bili gotovo isti.

Drugo istraživanje, provedeno na Odjelu za plastičnu kirurgiju Sveučilišta Case Western Reservena, na više parova jednojajčanih blizanaca, potvrdilo je ove nalaze. Kod pušača su posebno vidljive dublje bore oko usana, opuštenija koža na donjim kapcima te općeniti gubitak čvrstoće kože na čeljusti. To jasno pokazuje koliko pušenje šteti koži i ubrzava njeno starenje.

Dr. Bahman Guyuron, voditelj istraživanja, objasnio je za CNN: "Pušenje smanjuje stvaranje kolagena, uzrokuje razgradnju kolagena i smanjuje cirkulaciju kože. Osim toga, nikotin smanjuje debljinu kože. Sve to smanjuje elastičnost kože i uzrokuje prerano starenje."

Ovi rezultati nude jasne vizualne i znanstvene dokaze o negativnom utjecaju pušenja na izgled i zdravlje kože, naglašavajući važnost prestanka pušenja kako bi se očuvala mladolikost i zdravlje kože.

