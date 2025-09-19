Sedmogodišnji dječak umro od raka: Požalio se na bolove u trbuhu, ali nije bilo pomoći

Sedmogodišnjak Feliks Jama umro je od raka nakon što se žalio na bolove u trbuhu, piše Need To Know.

On je prvi put posjetio liječnike zbog grčeva u trbuhu prije dvije godine. Na njegovom bubregu pronađen je tumor od osam centimetara, zajedno s drugim tumorima na plućima i trbuhu.

Feliks je podvrgnut liječenju, uključujući radioterapiju i kemoterapiju, a tumori su kirurški uklonjeni. No, neki od njih ponovno su narasli, pa je dječak morao na novo liječenje u bolnici u svom rodnom gradu Dolsku u Poljskoj.

Prošlog studenog, obitelj je mislila da je došlo do napretka jer se činilo da se Feliksovo stanje poboljšava. No, testovi su kasnije otkrili da se rak bubrega, poznat kao Wilmsov tumor, vratio.

Liječenje je bilo neučinkovito

Feliksovi roditelji pronašli su mogućnosti liječenja u klinici u Njemačkoj, ali pokazalo se neučinkovitim te su se vratili u Poljsku nakon manje od mjesec dana. Dječak je preminuo u nedjelju (14. rujna).

Glasnogovornik Zaklade Piece of Heaven rekao je: "S velikom tugom vas obavještavamo da je naš mali Feliks izgubio bitku sa strašnom bolešću. Iako su nam srca slomljena od boli, vjerujemo da počiva u miru i da je okružen vječnom ljubavi".

"Sada imamo svog sveca na nebu koji posreduje za nas. Molimo vas za vašu molitvenu podršku u ovom teškom trenutku, posebno za Feliksove roditelje, kojima izražavamo najiskreniju sućut", dodao je.

Ranije ove godine, zaklada je pokrenula online crowdfunding kampanju u ime Feliksove obitelji kako bi pokrila njegove medicinske troškove u inozemstvu, rehabilitaciju i medicinske konzultacije. Crowdfunding je privukao podršku 11.330 ljudi. Na žalost dječaku nije bilo pomoći.

