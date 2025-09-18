Pobijedila rak dojke, pa preminula od ugriza insekta: 'Plaču i njezini liječnici'

Tragična smrt 28-godišnje Marisse Laimou, koja je preminula od posljedica ugriza insekta nakon što su je odbili primiti u dvije bolnice, šokirala je javnost, a njezina majka optužuje zdravstvene ustanove za ozbiljne propuste u liječenju.

Marissino beživotno tijelo pronađeno je 11. rujna u njezinom stanu u Londonu, gdje je ležala u svom krevetu. Preminula je nakon niza zdravstvenih poteškoća koje su započele početkom mjeseca, kada su se pojavili simptomi poput vrtoglavice, svrbeža, groznice i drugih znakova infekcije.

Μαρίσσα Λαιμού: Πώς πέθανε από έντομο η 28χρονη - Πήγε σε δύο νοσοκομεία στο Λονδίνο, αλλά την έστειλαν σπίτι της https://t.co/dgeB6JEUK5 pic.twitter.com/gAqihB8Gpm — TheTOC (@TheTOC_gr) September 15, 2025

Umrla zbog ugriza insekta

Prema izvještajima grčkih medija, Marissa je najprije posjetila liječnika koji ju je pregledao kod kuće i preporučio uzimanje paracetamola, no njezino se stanje nije poboljšalo. Nakon toga je otišla u bolnicu gdje se konzultirala s onkologom, koji ju je uputio na daljnje pretrage u drugu zdravstvenu ustanovu. Iako je bila poslana na dodatne pretrage, obitelj tvrdi da su je pregledale samo medicinske sestre, koje su zaključile da nije potrebna hospitalizacija.

Marissa je na kraju otpuštena iz bolnice s propisanim antibioticima i dijagnozom ugriza insekta, no sljedeći dan je pronađena mrtva. Njezina majka, Bessy, izjavila je za grčke medije da je uzrok smrti bio toksični šok izazvan ugrizom insekta, iako uzrok samog ugriza još uvijek nije poznat.

"Moja kći je preživjela rak, a umrla je od ugriza insekta. Imala je toliko talenata, cijela Engleska plače, kao i svi njezini liječnici", izjavila je Bessy.

Iako obdukcija još nije obavljena, očekuje se da će nalazi biti dostupni za tjedan dana. Bolnica u kojoj je bila Marissa navodno je priznala ozbiljan propust i započela istragu.

Obitelj tvrdi da neće imati odgovore dok se ne završi obdukcija, a prijatelji su Marissu opisali kao izuzetno talentiranu, skromnu umjetničku dušu, koja je prošla kroz tešku borbu s rakom dojke. Prije nego što je počela raditi u kazalištu, surađivala je s renomiranim dizajnerima poput Sonije Rykiel i Johna Galliana, a osnovala je i tvrtku Rainbow Wave, koja je uvela međunarodne brendove na londonsko tržište, piše The Sun.

Obitelj Laimou, poznata po svom utjecaju u grčkom brodarskom sektoru, tuguje zbog prerane smrti kćerke, koja je uspješno spajala svjetove visoke mode, kazališta i londonske društvene scene.

Foto: Shutterstock

Što učiniti ako vas ugrize insekt?

Većina ugriza i uboda insekata nije ozbiljna i povući će se unutar nekoliko sati ili dana. Ako imate poteškoća sa simptomima nakon ugriza, farmaceuti mogu preporučiti lijekove poput analgetika, krema ili antihistaminika.

Za liječenje ugriza, važno je prvo ukloniti ubod ili krpelja (ako je još uvijek u koži), zatim oprati zahvaćeno područje sapunom i vodom te nanijeti hladni oblog ili led na oteklinu na barem 10 minuta. Također, preporučuje se podizanje zahvaćenog dijela tijela ako je moguće i izbjegavanje diranja ugriza.

Ako imate problematične simptome nakon ugriza, ovi tretmani mogu pomoći:

Za bol ili nelagodu: uzmite lijekove protiv bolova poput paracetamola ili ibuprofena (aspirin se ne preporučuje djeci mlađoj od 16 godina).

uzmite lijekove protiv bolova poput paracetamola ili ibuprofena (aspirin se ne preporučuje djeci mlađoj od 16 godina). Za svrbež: pitajte svog farmaceuta za odgovarajuće tretmane, uključujući kremu s krotamitonom, hidrokortizonske kreme ili antihistaminike.

pitajte svog farmaceuta za odgovarajuće tretmane, uključujući kremu s krotamitonom, hidrokortizonske kreme ili antihistaminike. Za oticanje: pokušajte redovito primjenjivati hladni oblog ili upotrijebite antihistaminike.

Ako simptomi ne nestanu nakon nekoliko dana, pogoršaju se ili ako je ugriz u područje usne, grla ili oko očiju, kontaktirajte liječnika ili pozovite hitnu. Ako primijetite ozbiljne simptome poput otežanog disanja, otečena lica ili grla, odmah nazovite hitnu pomoć.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Hrvati smatraju da je štetno učiti djecu o spolnim bolestima u Finskoj uče staviti kondom na mrkvu