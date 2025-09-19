Voditeljica škole nogometa u Dinamu i trenerica uživa u kuhanju: 'Nikad ne izađem čista iz kuhinje'

Magistrica ekonomije Ivana Car (31) uspješno balansira profesionalne i osobne obveze. Kao voditeljica škole nogometa u Dinamu i profesionalna trenerica HNS-a, Ivana je u potpunosti posvećena radu u sportskoj industriji. Slobodno vrijeme voli provesti u prirodi sa svojim ljubimcem, stafordskim terijerom Bebom i u društvu prijatelja.

Sebe opisuje kao emotivnu, odlučnu i društvenu osobu, a u kuhinji se izdvaja snalažljivošću, iako priznaje da brzopletost ponekad može biti njezina slabost. Iako nema jedno omiljeno jelo, najčešće priprema rižota i salate, uživajući u raznim okusima i kulinarskim eksperimentima.

Svestrana Ivana priča kako se kao magistrica ekonomije našla u svijetu nogometa, koji su izazovi s kojima se susreće u svakodnevnom radu s djecom te što najviše voli kuhati za svoje najdraže.

Foto: Privatna Arhiva

Očeva karijera utjecala na njezin poziv

"Kao magistrica ekonomije u svijetu nogometa našla sam se zbog svog tate Željka Cara koji je ostvario povijesni uspjeh u nogometu sa svojim lokalnim klubom NK Dugo Selo davne 1998. godine kada su izbacili tadašnji Dinamo iz kupa. To mi je bila motivacija da i ja ostvarim povijesne uspjehe u nogometu, ali sam se odlučila za ženski nogomet jer sam ga i sama nekada trenirala i želim da svaka djevojčica koja želi i voli nogomet ima mogućnost treniranja istog. Ljubav prema nogometu dogodila se još u osnovnoj školi kada sam nakon treniranja rukometa odlučila pomoći osnivanju prve ženske selekcije u NK Sesvetski Kraljevec u kvartu gdje i živim", započinje Ivana.

Trenerica HNS-a ističe da su svakodnevni izazovi s kojima se susreće u Dinamu prije svega rad s ljudima različitih karaktera i konkurencija ostalih klubova koja je svake godine sve veća i veća jer u okolici Zagreba i samom Zagrebu ima čak njih pet.

Foto: Privatna Arhiva

"Osobine ključne za uspjeh su upornost, dosljednost, ljudskost, a trenutak koji me se posebno dojmio je osvajanje lige HNLŽM Centar skupina A prošle sezone s ekipom kadetkinja NK Sesvetski Kraljevec koje su nedavno osnovane, ali i mjesto viceprvakinja u 1. HNLŽ U15/17 s Dinamom također prošle sezone i dolazak puno novih igračica, premda me naše igračice svakodnevno dojme ljubavlju prema nogometu", dodaje.

Ivana uz posao ima vremena i za razne hobije u slobodno vrijeme. "Moji hobiji su kartanje bele s obitelji i prijateljima, putovanja, boravak u prirodi sa psima jer je Beba postao tata i sada se proširila naša obitelj za dva nova pseća člana, a to su staffordi Joker i Leo. Vrijeme provedeno u prirodi sa psom bijeg mi je i spas od svakodnevice", kaže.

Foto: Privatna Arhiva

Otkrila nam je i koje osobine smatra ključnima za uspješan rad s mladim nogometašima te koje vrijednosti i životne lekcije nastoji prenijeti na djecu koja prolaze kroz školu nogometa.

"Moje osobine znaju biti prednost, ali i izazov u poslu koji radim. Emotivnost je definitivno izazov, ali s godinama sam naučila kako to kontrolirati u sportu, isto tako i brbljavost jer u ovom poslu koliko god je to prednost, ipak je važno kontrolirati se kada i što kome reći. Društvenost i komunikacija uvijek su prednost jer mi nikad nije problem nešto organizirati, ostvariti poslovne kontakte i sve što je potrebno za rad kluba. Osim nogometa ono što želim prenijeti djeci koja se odluče za klubove u kojima radim su prije svega odgovornost, dosljednost i ljudskost", napominje.

Foto: Privatna Arhiva

Baka je utjecala na ljubav prema kuhanju

Osim toga dotakla se i kuhanja te je ispričala što najviše voli pripremati i koje važne kulinarske savjete joj je dala baka.

"Ljubav prema kuhinju rodila se uz baku uz koju sam odrasla i prvo što sam skuhala bilo je jelo za moju obitelj, a koliko se sjećam u pitanju je bilo 'ravno bijelo meso' jer sam tako zvala pileća prsa. Najviše volim pripremati tjestenine, rižota, piletinu u rolu s krumpirom i razne salate. Sve volim barem probati pripremiti, nema ničega što bi izbjegla ili što ne volim jesti. Od jela koje sam najduže pripremala bili su puževi na saft. Baka me naučila da je za meso važan dobar temeljac s kojim se lagano podlijeva, da ga nikada ne treba samo na ulju ispržiti, zapeći da, ali mora se podlijati. Eh, sad, je li to kulinarski ispravno - ne znam, ali je barem meni efikasno. I tajna je u dobrom pacu barem dan prije. S kolačima sam na Vi, iskreno. Za rižu bih savjetovala da samo treba pratiti sat i ne zaboraviti da ste je stavili kuhati. Anegdota za moju brzopletost u kuhinji je ta da nikad, ali baš nikad ne izađem čista iz kuhinje kao što ćete moći danas vidjeti u 'Večeri za 5", zaključuje Ivana Car.

Ivanu gledajte večeras od 18 sati u "Večeri za 5" na RTL-u.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka na RTL-u od 18 sati! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Svestrani frizer Goran vrhunski kuha, a ima i brojne hobije: 'Aranžiram cvijeće i za razvod braka'