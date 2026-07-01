Oluja u Rumunjskoj odnijela život: Kuće i ulice poplavljene, hitne službe imaju tisuće poziva u pomoć

Snažna oluja koja je u srijedu prohujala kroz Rumunjsku odnijela je jedan život i za sobom ostavila katastrofalne posljedice u više županija, sela i gradova, objavili su dužnosnici hitnih službi.

Osoba je poginula nakon što je drvo palo na njezino vozilo u Găneasi.

Samo u glavnom gradu Bukureštu službe su dobile gotovo 2000 poziva u pomoć. Oluja je zahvatila 20 županija te 60 drugih gradova i sela. Prema pisanju rumunjskih medija, glavi grad je najteže pogođen.

Oštećene su kuće i vozila te je poplavljeno nekoliko stanica metroa, a ceste blokirane zbog srušenih stabala. Oštećeni su dalekovodi i brojni krovovi. Samo u Bukureštu i susjednoj županiji Ilfov, Inspektorat za izvanredne situacije (ISU) primio je više od 1950 hitnih poziva.

Brojne intervencije

Policija i vatrogasci rade na saniranju posljedica nevremena, evakuiraju stanovnike iz poplavljenih domova i čiste ruševine.

Odjel za hitne situacije objavio je snimku iz poplavljenog podvožnjaka u Poligrafiei u 1. okrugu Bukureštu gdje su se vatrogasci probijali kroz duboku vodu kako bi spasili putnike iz potopljenog automobila.

🚨 شاهد | أمطار غزيرة تتسبب في غمر مدخل محطة مترو ساحة النصر (Piața Victoriei) في العاصمة الرومانية 🇷🇴 بوخارست، ما أدى إلى تسرب المياه داخل المحطة وتعطل الحركة.#Romania #Bucharest #Floods #Storm #Weather pic.twitter.com/7Zmx0W6tJC — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 1, 2026

Nacionalna meteorološka uprava (ANM) izdala je više crvenih upozorenja za Bukurešt tijekom oluje. Vlasti su građanima u 28 županija i glavnom gradu poslale i poruke upozorenja.

Oluji je prethodio toplinski val s temperaturama koje su dosezale 40 Celzijevih stupnjeva.

Snažna promjena vremena očekuje se i u Hrvatskoj pred kraj dana, koja bi trebala donijeti pljuskove, grmljavinu i osvježenje. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasti meteoalarm za većinu zemlje, s upozorenjem na moguću tuču, obilne padaline i jak vjetar. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje.