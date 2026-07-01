Oluja u Rumunjskoj odnijela život: Kuće i ulice poplavljene, hitne službe imaju tisuće poziva u pomoć
Policija i vatrogasci rade na saniranju posljedica nevremena, evakuiraju stanovnike iz poplavljenih domova i čiste ruševine
Snažna oluja koja je u srijedu prohujala kroz Rumunjsku odnijela je jedan život i za sobom ostavila katastrofalne posljedice u više županija, sela i gradova, objavili su dužnosnici hitnih službi.
Osoba je poginula nakon što je drvo palo na njezino vozilo u Găneasi.
Samo u glavnom gradu Bukureštu službe su dobile gotovo 2000 poziva u pomoć. Oluja je zahvatila 20 županija te 60 drugih gradova i sela. Prema pisanju rumunjskih medija, glavi grad je najteže pogođen.
Oštećene su kuće i vozila te je poplavljeno nekoliko stanica metroa, a ceste blokirane zbog srušenih stabala. Oštećeni su dalekovodi i brojni krovovi. Samo u Bukureštu i susjednoj županiji Ilfov, Inspektorat za izvanredne situacije (ISU) primio je više od 1950 hitnih poziva.
Brojne intervencije
Policija i vatrogasci rade na saniranju posljedica nevremena, evakuiraju stanovnike iz poplavljenih domova i čiste ruševine.
Odjel za hitne situacije objavio je snimku iz poplavljenog podvožnjaka u Poligrafiei u 1. okrugu Bukureštu gdje su se vatrogasci probijali kroz duboku vodu kako bi spasili putnike iz potopljenog automobila.
Nacionalna meteorološka uprava (ANM) izdala je više crvenih upozorenja za Bukurešt tijekom oluje. Vlasti su građanima u 28 županija i glavnom gradu poslale i poruke upozorenja.
Oluji je prethodio toplinski val s temperaturama koje su dosezale 40 Celzijevih stupnjeva.
Snažna promjena vremena očekuje se i u Hrvatskoj pred kraj dana, koja bi trebala donijeti pljuskove, grmljavinu i osvježenje. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasti meteoalarm za većinu zemlje, s upozorenjem na moguću tuču, obilne padaline i jak vjetar. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje.