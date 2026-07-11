Stiže promjena vremena: Izraženi pljuskovi, grmljavina, jak vjetar

Iako smo pod utjecajem anticiklone, preko naših krajeva se po visini premješta nešto vlažniji zrak pa za vikend možemo očekivati nestabilnije vrijeme uz kišu i pljuskove.

Foto: DHMZ

SUBOTA

Prijepodne uz porast naoblake, mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim vjetrom, ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu, a zatim i u Gorskoj Hrvatskoj. Pretežno sunčano prevladavat će u ostatku zemlje. Vjetar slab, na moru slabo do umjereno jugo. Temperatura na kopnu od 14 do 19, na Jadranu između 20 i 23 stupnja.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali su uz lokalno jači razvoj oblaka mogući kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito prema večeri kad mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura između 29 i 31.

Mjestimični kiša i pljuskovi i na istoku zemlje, pogotovo navečer i u noći na nedjelju. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, koji uz nestabilnosti može biti i jak. Najviša temperatura od 28 do 32 stupnja.

U Dalmaciji uz više oblaka na sjevernom dijelu, lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim vjetrom, osobito u unutrašnjosti. Na krajnjem jugu ostaje suho i pretežno sunčano. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura uglavnom slična današnjoj, između 30 i 32.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj još dosta oblaka, pa i poslijepodne ponegdje može biti pljuskova praćenih grmljavinom, posebice u gorju. U noći na nedjelju pokoji neverin s otvorenog mora može stići do Istre i udaljenijih otoka. I ovdje slabo do umjereno jugo uz temperaturu većinom između 27 i 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još u nedjelju u noći i ujutro u unutrašnjosti postoji mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Nakon toga slijedi sve više sunca i sve toplije, ali vjerojatnost za popodnevne pljuskove ponovno raste sredinom tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju također moguć tek poneki kraći pljusak, a i ovdje nas očekuje sunčanije i toplije od ponedjeljka. Noću i ujutro puhat će bura, a danju sjeverozapadnjak, koji prema otvorenom moru može biti i jak.