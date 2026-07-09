Meteorologinja najavila promjenu vremena: Evo kada stižu grmljavinski pljuskovi

Oblačan, ponegdje i kišovit dan imali smo zbog hladne fronte u našoj blizini, ali u četvrtak će ta fronta odmaknuti dalje na istok dok će iznad nas jačati polje visokog tlaka donoseći nam sunčanije i stabilnije vrijeme.

Ujutro će još biti jakih udara bure, osobito u podvelebitskom dijelu, dok će u unutrašnjosti vjetar biti uglavnom slab. Bit će sunčanije nego u srijedu, a jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu 21 i 24 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne nastavak sunčanog i stabilnog vremena, a tijekom dana bit će samo malog razvoja dnevne naoblake. Temperatura slična ili koji stupanj viša nego jučer, bit će uglavnom oko 27 Celzijevih stupnjeva, a puhat će slab sjeveroistočnjak. Na istoku slično - sunčano i stabilno uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 24 do 27 stupnjeva.

Na južnom dijelu se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, a nakon jutarnje bure, tijekom dana će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom iznad 30! Na sjevernom dijelu u unutrašnjosti Istre i na riječkom području više oblaka, a kasnije poslijepodne moguće je i malo kiše. Najviša temperatura uz obalu i na otocima oko 31, a u gorskom dijelu od 25 do 28.

Stiže nova promjena vremena

Još će i petak biti pretežno sunčan i još malo topliji, a onda za vikend stiže nova promjena vremena s kako sada izgleda dosta grmljavinskih pljuskova više manje u cijeloj unutrašnjosti.

Najizraženiji pljuskovi bit će u subotu poslijepodne i u noći na nedjelju, a u nedjelju će pljuskova biti uglavnom samo u gorskom dijelu zemlje i dalmatinskom zaleđu. Bit će toplije, u novom tjednu vraćamo se i pravim ljetnim vrućinama!

Na Jadranu u subotu na sjevernom dijelu pljuskovi uz mogućnost za neku izraženiju grmljavinu i obilnu kišu, a u nedjelju će nestabilno biti uglavnom u Dalmaciji. Od nedjelje poslijepodne posvuda razvedravanje i onda opet novi tjedan počinjemo sunčanim i vrućim ljetnim danima.