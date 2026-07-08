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Meteorologinja otkrila gdje prijete pljuskovi i grmljavina

Idući dani na kopnu pretežno ili djelomice sunčani te ponovno od petka vrući, na moru nastavak ljetne vrućine

8.7.2026.
6:01
Tanja Renko
Nel Pavletic/PIXSELL
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Do nas stiže nešto vlažniji, ali polako i manje topao zrak pa će srijeda biti uz više oblaka te će mjestimice pasti malo kiše, a poslijepodne može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji, no duljih sunčanih razdoblja bit će poslijepodne i u ostalim krajevima.

SRIJEDA

Dan će na kopnu početi uz dosta oblaka, čak će ponegdje u dijelovima središnje i istočne Hrvatske biti i prevladavajuće oblačno, no ipak u većini će se krajeva zadržavati uglavnom suho vrijeme. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. 

U Podravini i Podunavlju puhat će do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, u Lici i niža, a na moru između 20 i 25. 

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz promjenljivu naoblaku sunčana razdoblja, no bit će i mjestimične kiše ili ponekog pljuska. Umjeren sjeverozapadni vjetar puhat će ponajprije u Podravini. Najviša temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

Promjenljiva naoblaka očekuje se i na istoku unutrašnjosti. Također uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak. Uz slab i umjeren sjeverozapadni vjetar najviša temperatura oko 27 Celzija. 

U Dalmaciji i dalje vruće, no i tu će biti nešto više oblaka nego u utorak, a ne može se isključiti i mogućnost za poneki neverin, prije svega u unutrašnjosti. Vjetar će biti slab do umjeren, većinom jugozapadni. 

I na zapadu veći dio poslijepodneva uz uglavnom slab vjetar, no u noći će zapuhati bura, podno Velebitom i vrlo jaka. Bit će duljih sunčanih razdoblja, no neka vas ne iznenadi i poneki pljusak, posebno u gorju. Temperatura uglavnom od 28 do 33 stupnja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idući dani na kopnu pretežno ili djelomice sunčani te ponovno od petka vrući, a najtoplija će prema trenutačno dostupnim prognostičkim materijalima biti subota kada će postojati i najveća vjerojatnost za pljuskove i to posebno na zapadu zemlje.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru nastavak ljetne vrućine te prevladavajuće sunčanog vremena. Ponovno će i noći biti nešto toplije. U četvrtak prijepodne još će ponegdje puhati jaka i vrlo jaka bura. I tu su neverini najvjerojatniji za vikend, no svakako za detalje i planiranje aktivnosti treba pratiti prognozu idućih dana.

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