Uživajte dok traje jer stiže preokret: Meteorologinja otkrila gdje je moguća i jača oluja

Nastavlja se suho i stabilno te vrlo toplo vrijeme, ali ne zadugo! Nove promjene koje nam stižu još se ne vide na karti gdje smo i danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka, a promjena vremena stiže nam za vikend.

Ujutro posvuda sunčano, toplo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između ugodnih 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 20 do 24. Puhat će umjeren burin.

I u nastavku dana prevladavat će sunčano uz mali razvoj dnevne naoblake, ali postoji i mogućnost za neki kratkotrajan pljusak i to uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Najviša temperatura malo viša nego jučer, 28 do 30 stupnjeva.

Na istoku zemlje pretežno sunčano ili posve vedro i također vrlo toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će se popeti do najviše 30 Celzijevih stupnjeva

Na jugu i dalje suho, vruće i sunčano. Poslijepodne će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura uglavnom 31 ili 32 stupnja.

I na sjevernom dijelu također sunčano i vruće. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a mogućnost za poneki pljusak postoji samo u gorskom dijelu i u zaleđu Rijeke. Vrlo toplo i na ovom području - na Jadranu do 32, a u gorju 28 do 30.

IDUĆIH DANA

Za vikend se situacija mijenja, stiže nam promjena vremena i to uglavnom u obliku pljuskova, ponegdje i izraženijih te praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. U subotu će najprije zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar, a onda će se poslijepodne proširiti i na središnji dio. Najjača i najobilnija kiša, moguće i jača oluja, očekuje se u subotu krajem dana i u noći na nedjelju i to u Istri i najzapadnijem dijelu zemlje. U nedjelju još malo kiše uglavnom samo u kopnenim krajevima, ali tijekom dana može biti jačeg razvoja oblaka i pokojeg pljuska i na Jadranu. Od ponedjeljka onda opet sunčano i svakim danom sve toplije pa će sredinom tjedna u cijeloj zemlji biti 32, 33 Celzijeva stupnja.