Osječki carinici ostali u šoku: Uz više od 2.000 litara ilegalne rakije pronašli bombe i oružje

Umjesto na stolovima i u bocama, više od dvije tisuće litara domaće rakije završilo je u skladištu Carinske uprave. Rakija je zaplijenjena jer nije bila označena propisanim markicama.

Dunja Vukušić Strugačevac, viša inspektorica specijalistica Carinske uprave Osijek, pojasnila je kako se radilo o malom proizvođaču jakog alkoholnog pića.

"Kako se radilo o malom proizvođaču jakog alkoholnog pića, bit će podnesen zahtjev nadležnom carinskom uredu za brisanje iz registra trošarinskih obveznika i sva oprema koja je korištena za proizvodnju bit će mu oduzeta", rekla je.

Osim zapljene rakije i opreme, proizvođač će morati platiti i kaznu veću od 22 tisuće eura.

No, carinici su kod njega pronašli i nelegalno oružje.

"Konkretno, radilo se o tri lovačke puške, dva pištolja i 811 komada streljiva različitog kalibra, kao i šest ručnih bombi", rekla je Vukušić Strugačevac.

Legalni proizvođači upozoravaju na štetu za cijelu branšu

Dok se u ovom slučaju istražuju ozbiljna kršenja propisa, registrirani proizvođači koji rade legalno upozoravaju da upravo ovakvi slučajevi bacaju sjenu na sve njih.

"To je problem koji je ukorijenjen u našem društvu, pogotovo čak i u našem kraju", rekao je Siniša Panthy, proizvođač rakije.

Kao registrirani OPG-ovac, Panthy godišnje smije proizvesti do tisuću litara čistog alkohola. Od same količine, kaže, važnija je kvaliteta.

Zato je tradicionalni bakreni kotao i dalje nezaobilazni dio procesa proizvodnje.

Ilegalna proizvodnja narušava ugled rakije

Zbog ilegalne proizvodnje ne gubi samo država. Cijenu plaća i domaća rakija, čiji se ugled dovodi u pitanje.

"Osim što nam ograničava prodaju u dobrom dijelu, mislim da i degradira proizvod sam, dakle rakiju koja je u našim krajevima zaista dugo bila podcijenjena kao piće", rekao je Panthy.

U Carinskoj upravi poručuju da će nadzori biti nastavljeni.

A proizvođač iz Slavonskog Broda ima poruku za sve koji se odluče baviti ovim poslom.

"Pozivam sve kolege koji su se u međuvremenu odlučili baviti ovim poslom da razmišljaju primarno o kvaliteti i da poštuju ono što je propisano te da svi zajedno promoviramo tu našu čuvenu rakiju koja je stvarno vrhunski proizvod ako je dobro napravljena", poručio je.

Jer dobra rakija, poručuju proizvođači, počinje poštivanjem pravila, a završava kvalitetom.