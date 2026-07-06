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NEPOZNATO PODRIJETLO /

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
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Foto: Carinska uprava

Paketi su stizali nelegalno i nitko zapravo ne zna što je u tim proizvodima

6.7.2026.
21:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Carinska uprava
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Gotovo tisuću jednokratnih elektroničkih cigareta završilo je u rukama Carinske uprave, a posebno zabrinjava što su ih, prema sumnjama carinika, naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici kako bi ih preprodavali drugim mladima.

Riječ je o vape proizvodima dalekoistočnog podrijetla koji su najprije uvezeni u jednu od država članica Europske unije, a zatim poštanskim pošiljkama slali u Hrvatsku.

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Nisu to bili proizvodi samo za osobnu uporabu nego kako bi se raširila neformalna mreža prodaje među drugim maloljetnicima i među djecom. 

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Navode da takva distribucija posebno zabrinjava jer povećava dostupnost nikotinskih proizvoda maloljetnicima, a riječ je o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava za koje nije moguće potvrditi zdravstvenu ispravnost ni usklađenost s europskim propisima. Prevedeno: nitko sa sigurnošću ne može reći što je u njima. 

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Do otkrića su došli tijekom operativne akcije nadzora poštanskih pošiljaka koje iz drugih država članica Europske unije pristižu u Hrvatsku. Akciju je proveo Sektor za mobilne jedinice Ministarstva financija, Carinske uprave, s ciljem otkrivanja nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na jednokratne e-cigarete.

U akciju su otkrili veći broj pošiljaka s vape proizvodima koji su nelegalno stizali u Hrvatsku.

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Carinska uprava oduzela je ukupno 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, izdala sedam prekršajnih naloga s ukupnim novčanim kaznama od 4350 eura, podnijela četiri optužna prijedloga nadležnim općinskim sudovima, odjelima za mladež, te obračunala 5915 eura trošarine.

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Iz Carinske uprave upozoravaju da ovakav način prodaje stvara paralelno tržište koje je izvan dosega redovitih kontrola te, osim porezne štete, predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za djecu i mlade.

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

Najavili su da će nastaviti provoditi ciljane kontrole nezakonitog unosa trošarinskih proizvoda, a roditelje, škole i širu javnost pozvali su na dodatni oprez zbog sve veće dostupnosti vape proizvoda među djecom i mladima.

Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava
Otkriće Carine: Ovo su djeca naručivala poštom, nije dobro
Foto: Carinska uprava

 

VapePušenjeCigarete
komentara
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