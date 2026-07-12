Ovako izgleda život ljudi bez doma na +35: 'Pakleno. A kad od jutra sakupljaš boce...'

Dok većina tijekom toplinskog vala spas traži na moru, u klimatiziranim prostorima ili na bazenima, beskućnici takav luksuz nemaju. Dani na užarenom asfaltu za njih izgledaju kao i svaki drugi, samo što ih visoke temperature čine još težima.

Predsjednik Udruge Fajter i bivši beskućnik Mile Mrvalj kaže kako su ljetni mjeseci za ljude koji žive na ulici iznimno zahtjevni. Mnogi od njih svakodnevno skupljaju boce kako bi zaradili za osnovne životne potrebe, a visoke temperature taj posao dodatno otežavaju.

"Pakleno. Od jutra sakupljaš boce. Zamislite kada prolazite pored kante za smeće pa koliko ona zaudara zbog ovih velikih vrućina. A zamislite, ja moram to otvoriti i svaku kesu pogledati ne bih li našao koju bocu ili limenku", rekao je Mrvalj.

Iako mnogima zbog vrućine nije do hrane, obrok ipak moraju pronaći. Zato svakodnevno dolaze u pučke kuhinje, gdje osim toplog obroka mogu nakratko pobjeći od visokih temperatura.

Pučke kuhinje pružaju i sklonište od vrućine

Koordinator rada volontera Pučke kuhinje na Svetom Duhu, fra Vilček Novački, rekao je da su upravo zbog toplinskog vala korisnicima osigurali klimatizirane prostore.

"Ovdje za naše korisnike uveli smo klimatizirane prostore da se mogu osjećati ugodno. Malo vani istrpimo vrućinu i toplinske valove, ali sve na slavu Božju", rekao je.

Ljetni mjeseci donose još jedan izazov – manje je i donatora i volontera. Zato u pučkim kuhinjama svaka pomoć dobro dođe.

Jedna od volonterki je Tonka Dešić, koja je dio školskih praznika odlučila provesti pomažući.

"Osjećam se ispunjeno i sretno što mogu pomoći ljudima i pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže u volontiranju", poručila je.

Dio pučkih kuhinja ide na odmor

Od sredine srpnja dio pučkih kuhinja odlazi na kolektivni godišnji odmor, što će za korisnike značiti dulje čekanje u redovima.

Među njima je i Darko, koji kaže da se tijekom najvećih vrućina snalazi kako zna.

"Izdržava se nekako, rashlađivanje negdje usput, u sjeni, ako se ima za kavicu, popije se, i ako se ima vremena, ode se na Jarun. Naše jarunsko more jedino je kaj si možemo priuštiti", rekao je.

Liječnici upozoravaju da su upravo beskućnici među najugroženijim skupinama tijekom toplinskih valova.

Dežurna liječnica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Gorana Vušković Narsete istaknula je da su najvećem riziku izloženi stariji beskućnici, osobe s kroničnim bolestima i ovisnici.

"Posljedice su dehidracija, opekline uslijed izravne izloženosti suncu, toplinska iscrpljenost i na kraju toplinski udar kao najteži oblik izloženosti ekstremnim vrućinama", upozorila je.

Pomoć Grada Zagreba i Udruge Fajter

Kako bi pomogao građanima tijekom toplinskog vala, Grad Zagreb omogućio je besplatan ulaz u gradske bazene, muzeje i knjižnice kada temperature prijeđu 30 Celzijevih stupnjeva.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović najavila je i dodatnu pomoć za beskućnike.

"Prenoćište u Kosnici bit će otvoreno i tijekom dana, a i oni korisnici koji nisu u prihvatilištu, a žele se skloniti tijekom dana, mogu to učiniti u Kosnici", rekla je.

U Udruzi Fajter trenutačno prikupljaju donacije za ljude koji žive na ulici. Najpotrebnije su higijenske potrepštine, vlažne maramice, gelovi za suho pranje ruku i lijekovi.

No, Mrvalj smatra da je beskućnicima jednako važna i podrška okoline.

"Ne tjerajte te ljude s Glavnog kolodvora, sa Zapadnog, iz ovih parkova. Pustite ih, pustite te ljude", poručio je.

Toplinski val neće tako brzo završiti, a oni koji nemaju dom i dalje će spas tražiti u hladu i u pomoći ljudi koji na njih nisu zaboravili.