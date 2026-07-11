Liječnica: 'Ova metoda hlađenja na velikim vrućinama uzrokuje stezanje krvnih žila'

Dok se Europa, pa tako i Hrvatska, suočava sa sve češćim i intenzivnijim toplinskim valovima, mnogi traže brze načine za rashlađivanje i bolji san. Liječnica opće prakse podijelila je nekoliko jednostavnih metoda, no ujedno je istaknula i ključnu pogrešku koju mnogi čine, a koja zapravo može pogoršati situaciju.

Kontraproduktivan učinak ledenog tuša

Mnogi će tijekom velikih vrućina spas potražiti u tuširanju što hladnijom vodom, vjerujući da će tako najbrže sniziti tjelesnu temperaturu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najvećih zabluda. Dr. Clare Rooms, liječnica opće prakse, objasnila je zašto ta metoda može biti kontraproduktivna.

"Naša tijela se prirodno trebaju ohladiti za nekoliko stupnjeva kako bi započela i održala san. Kada je temperatura okoline previsoka, taj proces može biti poremećen, što otežava uspavljivanje i spavanje", objasnila je.

Upravo tu nastaje problem s ledenom vodom. Iako pruža trenutni osjećaj olakšanja, dr. Rooms upozorava da se radi o značajnoj pogrešci. "Hladan, a ne ledeno hladan, tuš prije spavanja, ohlađena jastučnica ili hladan, vlažan oblog na točkama pulsa poput vrata, zapešća ili čela mogu vam pomoći da se osjećate ugodnije dok tonete u san."

Kada je voda pretjerano hladna, krvne žile na površini kože se naglo sužavaju, što je proces poznat kao vazokonstrikcija. Time se sprječava otpuštanje topline kroz kožu i zapravo usporava proces hlađenja organizma. Tijelo, umjesto da se hladi, počinje zadržavati toplinu kako bi zaštitilo vitalne organe. Posljedično, nakon početnog šoka i osjećaja svježine, može nam postati još toplije, piše Mirror.

Kako pravilno pripremiti spavaću sobu?

Osim izbjegavanja ledenog tuša, ključno je pripremiti prostor u kojem spavate. Dr. Rooms naglašava važnost sprječavanja nakupljanja topline u spavaćoj sobi tijekom dana.

"Pokušajte spriječiti zagrijavanje spavaće sobe tijekom dana držeći rolete ili zavjese zatvorenima, osobito u prostorijama koje su izravno izložene suncu", savjetuje. "Zatim, kada temperature navečer počnu padati, otvorite prozore kako biste poboljšali protok zraka prije spavanja. Priprema sobe unaprijed može napraviti osjetnu razliku u udobnosti tijekom noći."

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Dodatni savjeti za lakši san

Tijekom vrućih noći izbjegavajte spavanje u sklupčanom položaju. Dr. Rooms savjetuje spavanje u položaju koji omogućuje veći protok zraka oko tijela. "Lagana, prozračna posteljina, korištenje ventilatora za poticanje cirkulacije zraka i držanje stopala otkrivenima također mogu pomoći u oslobađanju viška tjelesne topline i poboljšanju udobnosti tijekom noći", dodaje.

Održavanje hidratacije ključno je tijekom cijelog dana. "Ciljajte na šest do osam čaša vode dnevno. Izbjegavajte teške ili začinjene obroke blizu vremena spavanja, jer probava može stvarati dodatnu toplinu u tijelu", kaže dr. Rooms. Također preporučuje ograničavanje unosa alkohola navečer. Iako se čini da alkohol pomaže pri uspavljivanju, on zapravo remeti kvalitetu sna i pridonosi dehidraciji, što se može osjećati još gore tijekom vrućeg vremena.

Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Važno je razlikovati povremene probleme sa spavanjem uzrokovane vrućinom od kronične nesanice. Dr. Rooms pružila je smjernice o toj temi.

"Većina ljudi doživjet će povremenu neprospavanu noć tijekom toplijeg vremena, a nekoliko loših noći uzrokovanih isključivo vrućinom obično se ne bi smatralo nesanicom", objasnila je. San se često poboljšava čim temperature padnu ili se vratimo u normalnu rutinu. Ključna razlika je u trajanju problema sa spavanjem i utjecaju koji imaju na svakodnevni život.

Nesanica je priznati poremećaj spavanja koji uključuje redovite poteškoće s uspavljivanjem, održavanjem sna ili preranim buđenjem, obično najmanje tri noći tjedno tijekom tri mjeseca ili više, uz dnevne simptome kao što su umor, slaba koncentracija ili razdražljivost.

Ako se problemi sa spavanjem nastave i nakon što prođe privremeni okidač poput toplinskog vala ili se ne poboljšaju unatoč dobrim navikama spavanja, važno je ne ignorirati ih i potražiti savjet svog liječnika opće prakse.

Jednostavne prilagodbe navika, poput korištenja mlake umjesto ledene vode za tuširanje i pravilne pripreme prostora za spavanje, mogu značajno pridonijeti kvaliteti života tijekom ljetnih mjeseci, koji zbog klimatskih promjena postaju sve izazovniji.

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