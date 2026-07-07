Manje poznat simptom demencije koji se javlja poslijepodne: Evo kako ga prepoznati

Demencija je sve veći javnozdravstveni problem diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se procjenjuje da s nekim oblikom demencije živi više od 50.000 osoba. Iako su simptomi poput gubitka pamćenja dobro poznati, postoji jedan manje poznat znak koji se obično pogoršava u drugom dijelu dana, stvarajući dodatne izazove za oboljele i njihove njegovatelje.

Psihologinja i stručnjakinja za demenciju podijelila je ključne informacije o ovom fenomenu, objašnjavajući kako ga prepoznati i na koje načine se nositi s njime.

Što je 'sindrom zalaska sunca'?

Dr. Kellyn Lee, izvršna direktorica The Dementia Care Huba, objašnjava da je riječ o simptomu koji se često pogoršava u poslijepodnevnim i večernjim satima, zbog čega je u svijetu poznat pod nazivom "sundowning" ili "sindrom zalaska sunca". Iako se može pojaviti u bilo koje doba dana, praksa pokazuje da je najizraženiji kako dan odmiče.

"Ono što često vidimo kod osoba koje žive s demencijom jest da se ovo događa poslijepodne. To bih promatrala kao simptom tjeskobe, uznemirenosti i možda pojačane zbunjenosti", rekla je dr. Lee u objavljenom videu.

Problem se očituje kada osobe s demencijom postanu nemirnije i nepredvidljivije tijekom poslijepodneva. To može značiti da je osoba posebno uznemirena, a može uključivati i halucinacije te deluzijsko razmišljanje. Vjeruje se da je uzrok povezan s poremećajem unutarnjeg biološkog sata, koji je kod osoba s demencijom često oštećen. Kako dan odmiče, umor i smanjeno osvjetljenje mogu dodatno pridonijeti dezorijentaciji.

Kako prepoznati promjene u ponašanju

Prema organizaciji za skrb Elder, "sindrom zalaska sunca" jedan je od najizazovnijih simptoma za obitelji i njegovatelje. Najčešće pogađa osobe u srednjoj do kasnoj fazi Alzheimerove bolesti i drugih vrsta demencije. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe, a neki od uobičajenih znakova uključuju ljuljanje u stolici, neprestano hodanje, nasilne ispade, vikanje, plakanje ili vrlo blisko praćenje njegovatelja po kući, piše The Sun.

Osobe koje doživljavaju ovaj sindrom mogu osjećati tjeskobu, strah, nemir, tugu i paranoju. Važno je zapamtiti da se s napredovanjem demencije ponašanje i način komunikacije oboljele osobe prirodno mijenjaju. Zbog toga je ključno razgovarati s drugim članovima obitelji i njegovateljima kako bi se utvrdilo postoje li obrasci u ponašanju ili neki drugi uzroci osim "sindroma zalaska sunca".

Strategije za upravljanje simptomima

Dr. Lee savjetuje vođenje dnevnika u kojem će se bilježiti kada se simptomi javljaju i što se točno događa. To može pomoći u prepoznavanju okidača i boljem razumijevanju situacije.

Nefarmakološki pristup

Organizacija Elder nudi praktične korake koji mogu ublažiti simptome. Preporučuje se pažljivo strukturiranje dana, s poticajnim aktivnostima planiranim za jutro, kao i poticanje lagane tjelovježbe i boravka na otvorenom. Važno je izbjegavati duga poslijepodnevna drijemanja i glavni obrok poslužiti za ručak, a ne za večeru.

Stvaranje smirujućeg večernjeg okruženja također je ključno. To podrazumijeva paljenje svjetala prije sumraka, rano navlačenje zavjesa kako bi se smanjila vizualna zbunjenost, micanje viška predmeta iz prostora te smanjenje buke. Potrebno je ograničiti unos kofeina nakon podneva i osigurati da osoba pije dovoljno tekućine. Tijekom same epizode nemira, važno je ostati smiren, govoriti jasno, izbjegavati rasprave i nježno preusmjeriti pažnju.

Lijekovi kao krajnja opcija

Dr. Lee spominje da se u nekim slučajevima mogu koristiti lijekovi poput lorazepama, ali uz veliki oprez. "Apsolutno, to su lijekovi koje treba uzimati s oprezom jer izazivaju veliku ovisnost. Zato ih neki liječnici opće prakse možda neće htjeti propisati. Međutim, mislim da doista moramo uravnotežiti rizik od ovisnosti s činjenicom da osoba ima demenciju", istaknula je.

Demencija nije prirodan dio starenja. Zato je važno razgovarati s liječnikom što je prije moguće ako ste zabrinuti zbog problema s pamćenjem ili drugih simptoma kod sebe ili voljene osobe. Rano prepoznavanje i podrška mogu značajno poboljšati kvalitetu života. Upamtite, takvo ponašanje uzrokovano je promjenama na mozgu, a ne namjerom oboljele osobe.

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