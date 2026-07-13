Probijen tunel Kozjak, na redu je rušenje vila? 'Mene će iznijeti sa moje zemlje'

Nakon dvije godine radova, probijen je dva i pol kilometra dugačak tunel Kozjak. Riječ je o strateški važnom projektu koji je dio novog ulaza u Split i kojim bi se rasteretio promet. Trebao bi povezati autocestu sa trajektnom lukom u Splitu. "Danas je svečano probijena tunelska cijev čime je prva faza projekta završena, ostaje nam još spoj na državni cesti D8 koji slijedi nakon otvaranja ove tunelske cijevi…“, rekao je ministar Oleg Butković.

No, zapelo je s južne strane Kozjaka gdje još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, a planira se čak i rušenje vila! Poviše gradilišta, na kraju tunela i nezadovoljna prosvjednica, ali više je takvih koji imaju zemljišta na trasi gdje bi trebalo proći nešto više od 4 kilometra pristupnih cesta.

"Ono što je sporno što ne znamo hoće li to ići dalje i di će jer zapravo nema nikakvih dozvola, nisu riješeni imovinsko pravni odnosi nije ništa u zemljišniku i katastru riješeno. Tako da dozvola nema", navodi Ivana Tadin, tajnica Udruge Spasimo Kozjak i Kaštela."Mene će iznijeti sa moje zemlje, jer ja svoju djedovinu dati neću što oni misle da je to u redu, to je na njihovu dušu“", govori, pak, Ivan Kovač, predsjednik Udruge Spasimo Kozjak i Kaštela.

'Sve što je na trasi što smeta će se rušiti'

Hrvatske ceste traže rješenje za daljnje dozvole, a osim poljoprivrednih zemljišta na trasi s južne strane problem su i kuće i vile s bazenima…

"Po mojim saznanjima neke su legalizirane, neke nisu, neke legalizirane su dograđivane. Oni koji se time bave se bave - hoće se rušiti te vile? Hoće, sve što je na trasi što smeta će se rušiti", navodi Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

Gradonačelnik Kaštela je pomalo zbunjen jer po njemu sve kuće imaju dozvole, ali otkrio je da je Državno odvjetništvo za neke izuzelo dokumentaciju.

"Ja znam da je za pet objekata izuzeta dokumentacija iz gradske uprave Kaštela....prije svega koliko sam ja upoznat legalizirani su objekti i zatražila se suglasnost Hrvatskih cesta, kao zašto, ja ne znam", govori Denis Ivanović, gradonačelknik Kaštela.

Uz puno otvorenih pitanja, probijena je cijev tunela. A s obzirom na sve prepreke koje čekaju izvođače, prvi automobili ovom prometnicom neće tako skoro…