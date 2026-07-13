FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UZIMAJU NAM DJEDOVINU!' /

Probijen tunel Kozjak, na redu je rušenje vila? 'Mene će iznijeti sa moje zemlje'

13.7.2026.
19:50
Dragana Eterović
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon dvije godine radova, probijen je dva i pol kilometra dugačak tunel Kozjak. Riječ je o strateški važnom projektu koji je dio novog ulaza u Split i kojim bi se rasteretio promet. Trebao bi povezati autocestu sa trajektnom lukom u Splitu. "Danas je svečano probijena tunelska cijev čime je prva faza projekta završena, ostaje nam još spoj na državni cesti D8 koji slijedi nakon otvaranja ove tunelske cijevi…“, rekao je ministar Oleg Butković

No, zapelo je s južne strane Kozjaka gdje još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, a planira se čak i rušenje vila! Poviše gradilišta, na kraju tunela i nezadovoljna prosvjednica, ali više je takvih koji imaju zemljišta na trasi gdje bi trebalo proći nešto više od 4 kilometra pristupnih cesta.

"Ono što je sporno što ne znamo hoće li to ići dalje i di će jer zapravo nema nikakvih dozvola, nisu riješeni imovinsko pravni odnosi nije ništa u zemljišniku i katastru riješeno. Tako da dozvola nema", navodi Ivana Tadin, tajnica Udruge Spasimo Kozjak i Kaštela."Mene će iznijeti sa moje zemlje, jer ja svoju djedovinu dati neću što oni misle da je to u redu, to je na njihovu dušu“", govori, pak, Ivan Kovač, predsjednik Udruge Spasimo Kozjak i Kaštela.

'Sve što je na trasi što smeta će se rušiti'

Hrvatske ceste traže rješenje za daljnje dozvole, a osim poljoprivrednih zemljišta na trasi s južne strane problem su i kuće i vile s bazenima…

"Po mojim saznanjima neke su legalizirane, neke nisu, neke legalizirane su dograđivane. Oni koji se time bave se bave - hoće se rušiti te vile? Hoće, sve što je na trasi što smeta će se rušiti", navodi Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

Gradonačelnik Kaštela je pomalo zbunjen jer po njemu sve kuće imaju dozvole, ali otkrio je da je Državno odvjetništvo za neke izuzelo dokumentaciju.

"Ja znam da je za pet objekata izuzeta dokumentacija iz gradske uprave Kaštela....prije svega koliko sam ja upoznat legalizirani su objekti i zatražila se suglasnost Hrvatskih cesta, kao zašto, ja ne znam", govori Denis Ivanović, gradonačelknik Kaštela.

Uz puno otvorenih pitanja, probijena je cijev tunela. A s obzirom na sve prepreke koje čekaju izvođače, prvi automobili ovom prometnicom neće tako skoro…

Tunel KozjakSplitKaštela
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike