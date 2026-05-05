'Neću pucati na Hrvate!': Iznenadio svijet i postao legenda, na poseban način odali mu počast

"Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate!", izgovorio je Rudolf Perešin i ušao u knjigu legendi Domovinskog rata.

Vojni pilot, rodom iz Gornje Stubice, upisan je zlatnim slovima u povijest Hrvatske zbog preleta iz JNA u Austriju 25. listopada 1991. Rizik je bio golem, a za detalje bijega znala je samo njegova supruga. Na dan bijega poletio je iz Bihaća, preletio Zagreb, Ljubljanu te se spustio na gotovo razinu tla i preletio u zračni prostor Austrije. Na avionu nije imao naoružanje te je sletio u zračnu luku pokraj Klagenfurta.

Bio je to potez izvan svake pameti, nitko to nije očekivao. On je doslovno oteo vojni avion od JNA i odletio u drugu zemlju.

Vijest je odjeknula u svijetu, mediji su prenosili njegovu fotografiju MiG-a u Klagenfurtu, gdje je izgovorio legendarnu rečenicu da neće pucati na Hrvate.

Supruga Ljerka Perešin posvjedočila je da je tog 25. listopada, nakon preleta, dobila telefonski poziv s Rudijevom porukom: "Ja sam ovdje, vadi me kako znaš." Četiri dana kasnije Perišin se vratio u Hrvatsku, gdje je pristupio Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu Hrvatske vojske.

'Pravi su heroji u Vukovaru'

Letjelica je ostala u bazi kraj Bečkog Novog Mjesta i Hrvatskoj je vraćena tek 2019. godine. Za otimanje aviona kasnije je novinarima rekao da je učinio ono što je mislio da je dužnost svakog građanina Hrvatske. "Svatko tko Hrvatsku smatra svojom domovinom treba pridonijeti borbi za slobodu. Pravi su heroji u Vukovaru i na drugim borbenim linijama, no za mnoge od njih nikada se neće čuti", rekao je.

Sudjelovao je u akciji Bljesak, a 2. svibnja 1995. godine kod Stare Gradiške njegov MiG pogodile su neprijateljske snage. Katapultirao se iz letjelice te je sletio na neprijateljski teritorij, a avion je nastavio putanju do hrvatskog teritorija. Perišinu se izgubio svaki trag, a posmrtni ostatci vraćeni su njegovoj obitelji 4. kolovoza 1997. godine.

Ronioci odali počast na posebno lijep način

Njegovo junaštvo pamti se i danas, a posebno lijepom gestom skupina ronilaca odala je počast junaku Domovinskog rata. Ekološko-ronilački klub Leut iz Blaca, u suradnji s prijateljima iz ronilačko-ekoloških klubova Oceanus Zagreb, Periska iz Ploča, Murter Kornati te makedonskog kluba PENA, zaronili su u povodu 31. godine Vojno-redarstvene akcije "Bljesak" kod otoka Vrgade i razvukli transparent s imenom i likom ovog junaka iz Domovinskog rata.

Riječ je o roniocima koji sudjeluju u ekološkoj akciji čišćenja podmorja zadarskog arhipelaga. Akciju organizira klub Leut, a čelnik Leuta Dražen Ivanković, i sam ratni veteran, rekao nam je: "Ronioci se bave sportom koji je prilično opasan, a potapanjem transparenta s likom našeg pilota Rudolfa Perešina obilježili smo njegovu pogibiju, ali smo ovime htjeli obilježiti i nadolazeći Dan Oluje. Otkad postoji naš klub, svake godine obilježimo obljetnice Bljeska i Oluje jer nam to znači jako puno. Mislim da to znači svim braniteljima te vjerujem da im je drago kad vide da netko i na ovaj način obilježava nama važne trenutke", rekao je Ivanković.

Foto: Privani album

I sam je bio dragovoljac u ratu, ranjen je kad je stao na minu, na takozvani kukuruz. Dobio je oko 250 gelera. Prisjetio se tog trenutka.

"Išao sam u jednom pravcu, stao na minu i sljedeće što znam bilo je da sam odjednom bio okrenut na drugu stranu. Tako je bila jaka eksplozija. Čizme su mi se napunile krvlju, momci su me izvukli iz minskog polja, prevezli su me do bolnice u Metkoviću", rekao nam je.

Roni s gelerima, sudjeluje u akcijama spašavanja

I danas osjeti gelere, svake godine upali se jedan pa ga izvade operacijom. Više ni sam ne zna koliko ih je ostalo.

No, geleri nisu dovoljni da ga zaustave da roni i dalje, redovito se odaziva u akcije spašavanja ljudi. Samo u posljednjih šest mjeseci pridružio se tri puta traganju za nestalim osobama u Neretvi, a sada predvodi ekološku akciju čišćenja podmorja oko otoka zadarskog arhipelaga, sufinanciranu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Inače, gesta potapanja transparenta s likom Rudolfa Perešina projekt je koji je sufinanciralo Ministarstvo branitelja.

Nikolina Krstičević iz kluba Leut rekla je da su time htjeli pokazati i mlađim generacijama kakvu je žrtvu podnio Perešin kako bismo danas imali slobodnu državu.

Inače, tijekom akcije čišćenja podmorja u zadarskom arhipelagu, ronioci će posjetiti i Kornate na mjestu gdje su poginuli vatrogasci. Ivanković je pojasnio da ju timu u ovoj akciji ima i vatrogasca iz Hrvatske i Makedonije koji nose poseban sentiment prema toj tragediji.

