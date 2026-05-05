Psiholozi objasnili na što pripaziti: Ovo su znakovi da ste u zdravoj vezi

Suvremeni partnerski odnosi obilježeni su sve većom složenošću. U kontekstu digitalnih platformi za upoznavanje i širenja nove terminologije, sve se češće postavlja pitanje koje su temeljne odlike zdrave i stabilne veze.

Stručnjaci iz područja psihologije i istraživanja partnerskih odnosa pritom naglašavaju kako ključ ne leži u potrazi za idealnim partnerom, već u izgradnji odnosa s osobom koja je spremna na međusobno razumijevanje, kao i kontinuirani zajednički rast i razvoj, piše CNBC.

Razbijanje mita o 'pravoj osobi'

Ideja o srodnim dušama koje se prepoznaju na prvi pogled pripada romantičnim filmovima, a ne stvarnom životu. Dugogodišnje istraživanje dr. Johna Gottmana s tisućama parova pokazuje da trajna ljubav nije rezultat pronalaska savršene osobe, već izgradnje odnosa s nekim tko je prikladan za zajednički rast.

"Uspješni dugoročni odnosi stvaraju se malim riječima, malim gestama i djelima", objašnjava Gottman. Kompatibilnost se ne pronalazi, već se gradi svjesnim odlukama, zajedničkim iskustvima i obostranom predanošću.

Prava osoba je ona koju partneri biraju svaki dan, s kojom se suočavaju s problemima umjesto da od njih odustaju. Dugotrajna ljubav manje je vezana uz pronalaženje nekoga tko pojedinca upotpunjuje, a više uz partnera koji ga nadopunjuje, čije snage uravnotežuju njegove slabosti i čija prisutnost potiče osobni razvoj.

Temelji zdravog odnosa

Svaki ispunjavajući odnos počiva na nekoliko ključnih stupova, a primarni je otvorena i iskrena komunikacija. To ne podrazumijeva odsustvo sukoba, već njihovo produktivno rješavanje. Gottmanovo istraživanje otkriva da je čak 69 posto problema u vezama trajno. Uspješni parovi ne rješavaju nužno te probleme, već uče kako s njima živjeti bez narušavanja međusobne povezanosti.

"Majstori veza nisu pametniji, bogatiji ili psihološki pronicljiviji od drugih. No, u svom svakodnevnom životu uspjeli su postići dinamiku koja sprječava da negativne misli i osjećaji o partneru nadvladaju one pozitivne", kaže Gottman.

U zdravom odnosu, sukob se doživljava kao zajednički problem koji treba riješiti, a ne kao bitka u kojoj jedna strana mora pobijediti. Razgovori o osjetljivim temama ne izazivaju strah, a partneri preuzimaju odgovornost umjesto da kritiziraju osobnost onog drugog. U srži takve komunikacije leži emocionalna sigurnost. To je osjećaj da je moguće biti ranjiv i podijeliti najdublje strahove i nesigurnosti bez bojazni od osude ili kazne. Kada takva sigurnost postoji, živčani sustav se opušta jer postoji uvjerenje da će partner pružiti podršku, a ne napustiti osobu u teškim trenucima.

Povjerenje i poštovanje su ključni

Uzajamno povjerenje i poštovanje usko su povezani s komunikacijom. Povjerenje se ne odnosi samo na vjernost, već i na spoznaju da se na partnera može osloniti, da će održati riječ i poštovati postavljene granice. Jednako je važno i međusobno poštovanje, koje uključuje uvažavanje razlika i podržavanje partnerove individualnosti.

Suprotno popularnim mitovima, zdrava veza ne znači stapanje dva identiteta u jedan. Važno je da oba partnera zadrže vlastite interese, hobije i prijateljstva. Takav pristup ne udaljava partnere, već obogaćuje odnos, sprječava nezdravu ovisnost i čini zajedničko vrijeme kvalitetnijim. Ravnoteža između zajedništva i neovisnosti odlika je zrele ljubavi u kojoj se partneri oslanjaju jedno na drugo, ali ne gube vlastiti identitet.

Zdrava veza donosi osjećaj mira i stabilnosti. To nije odnos bez uspona i padova, već onaj u kojem se pojedinci osjećaju sigurno i prihvaćeno. Partner potiče osobni rast, slavi uspjehe druge strane i pridonosi osjećaju zadovoljstva samim sobom. Takav odnos postaje izvor snage umjesto stresa, sigurna luka kojoj se partneri uvijek mogu vratiti. To nije nešto što se pronalazi, već nešto što dvoje ljudi zajedno stvara, dan po dan.

