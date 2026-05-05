NAGLI RAST /

Dino Prižmić protiv Mađara za dvoboj s Novakom Đokovićem

Dino Prižmić protiv Mađara za dvoboj s Novakom Đokovićem
Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Iza Prižmića je iznimno uspješan nastup na Masters 1000 turniru u Madridu gdje je pobijedio šestog igrača na svijetu, Bena Sheltona

5.5.2026.
22:59
Hina
Nakon što je uspješno odradio kvalifikacije i plasirao se u glavni dio zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu, 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić je saznao i ime svog prvog suparnika na turniru.

Bit će to mađarski tenisač Marton Fucsovics, 34-godišnjak koji se trenutačno nalazi na 57. mjestu ATP ljestvice. Nikada u karijeri njih dvojica nisu igrala međusobno.

Pobjednik meča Prižmić - Fucsovics u drugom kolu će igrati protiv srpskog igrača Novaka Đokovića, trećeg nositelja koji iza sebe ima 24 osvojene Grand Slam titule u karijeri.

Iza Prižmića je iznimno uspješan nastup na Masters 1000 turniru u Madridu gdje je pobijedio Talijana Mattea Berrettinija i šestog igrača na svijetu, Amerikanca Bena Sheltona.

Na turniru u Rimu nastupa i najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić koji će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Marcosa Girona, 32-godišnjaka koji je u ovom trenutku 77. na svijetu. Čilić i Giron su igrali jednom u karijeri, prije šest godina u Koelnu na tvrdoj podlozi, a slavio je Čilić 6-2, 4-6, 6-3.

Pobijedi li Čilić na startu turnira u drugom će kolu igrati protiv Valentina Vacherota, 14. nositelja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
