IDE I NE STAJE /

Hrvatski tenisač nastavlja impresivnu formu! S lakoćom izborio glavni ždrijeb Mastersa

Hrvatski tenisač nastavlja impresivnu formu! S lakoćom izborio glavni ždrijeb Mastersa
Foto: Cheng Min/Xinhua News/Profimedia

Prižmić je ove godine prošao kvalifikacije na sva tri Masters 1000 turnira u kojima je nastupio

5.5.2026.
15:42
Hina
Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 79.) bez poteškoća se plasirao u glavni ždrijeb ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje je u utorak u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio Talijana Federica Bondiolija (ATP - 344.) sa 6-2, 6-4.

Prižmić je u prvom kolu sa 6-4, 6-3 bio bolji od Luksemburžanina Chrisa Rodescha (ATP - 166.).

Splićanin će ime suparnika u prvom kolu glavnog turnira saznati po završetku svih kvalifikacijskih dvoboja koji bi trebali biti odigrani danas.

Prižmić je ove godine prošao kvalifikacije na sva tri Masters 1000 turnira u kojima je nastupio. U Indian Wellsu je potom morao predati meč prvog kola u glavnom turniru Francuzu Arthuru Filsu sredinom drugog seta, a u Madridu je došao do trećeg kola pobijedivši Talijana Mattea Berrettinija i šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona.

Prižmić se u Rimu u glavnom turniru pridružio Marinu Čiliću (ATP - 47.), koji je za suparnika u prvom kolu dobio Amerikanca Marcosa Girona (ATP - 77.).

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 69.) nije se uspjela plasirati u drugo kolo WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu, gdje ju je u današnjem dvoboju prvog kola pobijedila Ukrajinka Oleksandra Olijnikova (WTA - 68.) sa 6-1, 6-3 za 73 minute.

Bio je to njihov drugi službeni međusobni dvoboj u kojem je 25-godišnja Ukrajinka uzvratila bivšoj klupskoj kolegici iz zagrebačkog TK "Top Spin" za poraz na prošlogodišnjem W75 ITF turniru "Zagreb Open".

Objema je ovo bio debitantski nastup u glavnom ždrijebu rimskog WTA 1000 turnira, a puno bolje ga je odigrala Olijnikova, koja je čak sedam puta oduzimala servis 20-godišnjoj Zagrepčanki, četiri puta u prvom i triput u drugom setu.

Marčinko je na početku druge dionice meča dvaput imala prednost 'breaka' (1-0, 2-1), ali je oba puta odmah izgubila servis. Zagrepčanka je samo jednom u cijelom meču uspjela osvojit gem na početnom udarcu, nakon što je kod 2-2 propustila posljednju priliku za 'break'.

U osmom gemu je Marčinko po sedmi put u meču izgubila servis, a kad je servirala za pobjedu Olijnikova je ispustila jedan poen.

Ukrajinka će nastaviti svoj put u Rimu protiv 18. nositeljice, Dankinje Clare Tauson (WTA - 18.), a Petra Maričnko bi u sljedećem tjednu trebala biti prva nositeljica W75 ITF turniru "Zagreb Open" na Šalati.

