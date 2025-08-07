Europske metropole na udaru prevaranata: Ako ovo primijetite, bježite glavom bez obzira

Europa je najpopularnije ljetno odredište za brojne turiste, no postoji jedan ozbiljan sigurnosni problem. Dok milijuni uživaju u šetnji ulicama Pariza, Barcelone ili Rima, sve više njih postaje žrtvom krađa i prevara.

Prema Europskoj putničkoj komisiji, stari kontinent je u 2024. posjetilo više od 400 milijuna turista, među kojima su najbrojniji Britanci. No, uz masovnu posjećenost, raste i broj incidenata – Europol godišnje bilježi čak 5,7 milijuna slučajeva provala, krađa i pljački, a turisti se sve češće nalaze u ulozi lakih meta.

Lažna humanost kao paravan

Ova je prevara posebno izražena u Parizu, gdje je često provode uglavnom tinejdžerice ili mlađe žene. Prilaze vam s peticijom za navodne humanitarne svrhe. Dok ste usredotočeni na potpisivanje ili dok vas nagovaraju na novčanu donaciju, njihov partner koristi trenutak nepažnje kako bi vam ukrao novčanik, mobitel ili putovnicu.

Najbolja je obrana odlučno reći "ne" i brzo se udaljiti. Ne upuštajte se u razgovor i držite vrijedne stvari na sigurnom i izvan dohvata ruke, po mogućnosti u torbi s patentnim zatvaračem ispred sebe.

Narukvica koja vas može skupo stajati

Ova metoda je česta u Rimu, ali i diljem Europe. Prevarant vam prilazi s prijateljskim osmijehom, započinje razgovor i ležerno vam veže jeftinu narukvicu oko zapešća predstavljajući je kao "poklon". No, riječ je o neugodnoj smicalici koja kombinira prijateljski razgovor i nametanje osjećaja krivnje. Ako pokušate otići s predmetom, inzistirat će na plaćanju, a često pozovu i suradnike koji stvaraju pritisak i zastrašuju žrtvu dok ne plati.

Pristojno odbijte bilo kakve "besplatne" darove. Nemojte dopustiti nikome da vam stavlja narukvice. Ako se to i dogodi, brzo skinite predmet, vratite ga i odlučno otiđite.

Igre na sreću i džeparenje

Popularne lokacije poput Las Ramblasa u Barceloni ili Koloseuma u Rimu su idealna lovišta za džeparoše. Često rade u timovima, a mogu biti i vrlo vješto prerušeni, ponekad u elegantnoj odjeći kako ne bi izazvali sumnju. Koriste gužvu kao paravan, a jedan član će vas omesti – gurnuti, nešto proliti po vama ili zamoliti za upute – dok drugi krade vaše stvari. Poseban oblik ulične prevare je igra "Tri karte", česta kod Eiffelovog tornja. Ulični zabavljač vas poziva na klađenje u igri koja je namještena tako da uvijek izgubite, dok njegovi suradnici u publici glume dobitnike kako bi vas namamili, piše Express.

Budite izuzetno oprezni u gužvama. Ne ostavljajte mobitel ili novčanik na stolovima u kafićima. Nikada ne sudjelujte u uličnim igrama na sreću, a ako vidite takvu skupinu ljudi, samo je zaobiđite.

