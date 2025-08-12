Neizbrisiv simbol ljudske odvažnosti: Istinita priča iza jedne od NASA-inih 'najstrašnijih fotografija' u povijesti
Fotografija, koja izaziva divljenje i strah, savršeno odražava iskustvo astronauta misije STS-51A, koji su se suočili s nemogućim izazovima u svemiru
Jedna je fotografija postala prepoznatljiv simbol dubokog osjećaja straha i usamljenosti u svemiru. Na njoj se vidi mala ljudska figura kako sama lebdi usred beskrajnog i tamnog svemirskog prostora, dok se u daljini nazire Zemlja.
Ova fotografija često izaziva osjećaj tjeskobe i podsjeća na ljudsku ranjivost u svemiru. Uz nju se vežu poznate fraze poput "tamo nitko ne može čuti vaš vrisak", a često se postavlja pitanje promatraju li nas nepoznate sile iz tame, piše LADbible.
Misija spašavanja iz znanstvene fantastike
U studenom 1984. godine, NASA je lansirala misiju koja je zvučala kao scenarij za holivudski blockbuster. Posada Space Shuttlea Discovery u misiji STS-51A, koju su činili zapovjednik Frederick H. Hauck, pilot David M. Walker te specijalisti misije Joseph P. Allen, Anna L. Fisher i Dale A. Gardner, imala je zadatak koji prije nitko nije pokušao izvesti. Njihov cilj nije bio samo lansirati dva nova komunikacijska satelita, već i ostvariti iznimno zahtjevan zadatak – uhvatiti dva satelita koja su se našla u pogrešnim orbitama te ih sigurno vratiti na Zemlju radi popravka ili povratka.
Naime, komunikacijski sateliti Westar 6 i Palapa B2, lansirani ranije te godine, završili su u pogrešnim, neupotrebljivim orbitama zbog kvara na svojim motorima. Umjesto da se odustane od milijunskih ulaganja, NASA je odlučila poduzeti izniman i tehnički zahtjevan zahvat kako bi ih vratila u funkcionalno stanje.
Da bi uhvatili masivne satelite koji su se nekontrolirano kretali orbitom, astronauti Joseph P. Allen i Dale A. Gardner morali su izvesti jedan od najopasnijih manevara u povijesti svemirskih letova: svemirsku šetnju bez ikakvog sigurnosnog vezivanja za letjelicu. Manned Maneuvering Unit (MMU) je poseban uređaj, koji astronautima omogućava da se slobodno kreću i manevriraju u svemiru izvan svemirske letjelice, bez potrebe da budu pričvršćeni.
Scene su bile nadrealne. Gardner je poletio prema Westaru 6, precizno manevrirajući kroz tamu kako bi ga "uhvatio" i stabilizirao. U međuvremenu, Anna L. Fisher je vješto upravljala divovskom robotskom rukom (Canadarm) kako bi uhvatila satelite nakon što bi ih njezini kolege osigurali.
Allen i Gardner izmjenjivali su se u ovom izuzetno riskantnom zadatku, ručno premještajući i osiguravajući satelit Palapa B2 u teretnom prostoru shuttlea. Nakon što su uspješno završili svoju misiju i tijekom sedam dana prešli više od 4,8 milijuna kilometara, astronauti su se vratili kući.
Gardner je preminuo 2014. godine. Ovaj podvig predstavljao je prvi i jedini put u povijesti kada su sateliti uspješno spašeni iz orbite i vraćeni na Zemlju. Nakon toga, MMU je povučen iz upotrebe, čineći njihove svemirske šetnje bez sigurnosnih užadi legendarnim i jedinstvenim pothvatima.
Osoba na fotografiji
Iako su podvizi Gardnera i Allena bili zastrašujući, ona najpoznatija "najstrašnija fotografija" zapravo ne prikazuje njih. Snimljena je nekoliko mjeseci ranije, 7. veljače 1984., tijekom misije STS-41B. Na njoj je astronaut Bruce McCandless II, koji je izveo prvu svemirsku šetnju bez vezivanja u povijesti, testirajući upravo MMU koji će kasnije omogućiti spašavanje satelita.
Njegova silueta postala je neizbrisiv simbol ljudske odvažnosti, ali i naše beznačajnosti u odnosu na bezgranične prostore svemira. Fotografija koja prikazuje ovaj trenutak savršeno odražava iskustvo koje su proživjeli heroji misije STS-51A.
