Neizbrisiv simbol ljudske odvažnosti: Istinita priča iza jedne od NASA-inih 'najstrašnijih fotografija' u povijesti

Jedna je fotografija postala prepoznatljiv simbol dubokog osjećaja straha i usamljenosti u svemiru. Na njoj se vidi mala ljudska figura kako sama lebdi usred beskrajnog i tamnog svemirskog prostora, dok se u daljini nazire Zemlja.

Ova fotografija često izaziva osjećaj tjeskobe i podsjeća na ljudsku ranjivost u svemiru. Uz nju se vežu poznate fraze poput "tamo nitko ne može čuti vaš vrisak", a često se postavlja pitanje promatraju li nas nepoznate sile iz tame, piše LADbible.

Foto: Profimedia

Misija spašavanja iz znanstvene fantastike

U studenom 1984. godine, NASA je lansirala misiju koja je zvučala kao scenarij za holivudski blockbuster. Posada Space Shuttlea Discovery u misiji STS-51A, koju su činili zapovjednik Frederick H. Hauck, pilot David M. Walker te specijalisti misije Joseph P. Allen, Anna L. Fisher i Dale A. Gardner, imala je zadatak koji prije nitko nije pokušao izvesti. Njihov cilj nije bio samo lansirati dva nova komunikacijska satelita, već i ostvariti iznimno zahtjevan zadatak – uhvatiti dva satelita koja su se našla u pogrešnim orbitama te ih sigurno vratiti na Zemlju radi popravka ili povratka.

Naime, komunikacijski sateliti Westar 6 i Palapa B2, lansirani ranije te godine, završili su u pogrešnim, neupotrebljivim orbitama zbog kvara na svojim motorima. Umjesto da se odustane od milijunskih ulaganja, NASA je odlučila poduzeti izniman i tehnički zahtjevan zahvat kako bi ih vratila u funkcionalno stanje.

Da bi uhvatili masivne satelite koji su se nekontrolirano kretali orbitom, astronauti Joseph P. Allen i Dale A. Gardner morali su izvesti jedan od najopasnijih manevara u povijesti svemirskih letova: svemirsku šetnju bez ikakvog sigurnosnog vezivanja za letjelicu. Manned Maneuvering Unit (MMU) je poseban uređaj, koji astronautima omogućava da se slobodno kreću i manevriraju u svemiru izvan svemirske letjelice, bez potrebe da budu pričvršćeni.

Scene su bile nadrealne. Gardner je poletio prema Westaru 6, precizno manevrirajući kroz tamu kako bi ga "uhvatio" i stabilizirao. U međuvremenu, Anna L. Fisher je vješto upravljala divovskom robotskom rukom (Canadarm) kako bi uhvatila satelite nakon što bi ih njezini kolege osigurali.

Allen i Gardner izmjenjivali su se u ovom izuzetno riskantnom zadatku, ručno premještajući i osiguravajući satelit Palapa B2 u teretnom prostoru shuttlea. Nakon što su uspješno završili svoju misiju i tijekom sedam dana prešli više od 4,8 milijuna kilometara, astronauti su se vratili kući.

Gardner je preminuo 2014. godine. Ovaj podvig predstavljao je prvi i jedini put u povijesti kada su sateliti uspješno spašeni iz orbite i vraćeni na Zemlju. Nakon toga, MMU je povučen iz upotrebe, čineći njihove svemirske šetnje bez sigurnosnih užadi legendarnim i jedinstvenim pothvatima.

"It may have been one small step for Neil, but it’s a heck of a big leap for me."



On February 7, 1984, astronaut Bruce McCandless II made history by using the Manned Maneuvering Unit (MMU) for the first untethered spacewalk, flying out of the space shuttle Challenger’s payload… pic.twitter.com/1nBszZ4N4y — Physics In History (@PhysInHistory) October 19, 2024

Osoba na fotografiji

Iako su podvizi Gardnera i Allena bili zastrašujući, ona najpoznatija "najstrašnija fotografija" zapravo ne prikazuje njih. Snimljena je nekoliko mjeseci ranije, 7. veljače 1984., tijekom misije STS-41B. Na njoj je astronaut Bruce McCandless II, koji je izveo prvu svemirsku šetnju bez vezivanja u povijesti, testirajući upravo MMU koji će kasnije omogućiti spašavanje satelita.

Njegova silueta postala je neizbrisiv simbol ljudske odvažnosti, ali i naše beznačajnosti u odnosu na bezgranične prostore svemira. Fotografija koja prikazuje ovaj trenutak savršeno odražava iskustvo koje su proživjeli heroji misije STS-51A.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Oni moraju raditi dok vrućina prži: Puni su trikova kako dalje kad znoj curi