Revolucija u medicini: Sposobnost ovog puža donosi novu nadu za liječenje ozbiljnih bolesti

Nevjerojatno otkriće znanstvenika s američkog Instituta za medicinska istraživanja Stowers nudi novu nadu za liječenje očnih bolesti kod ljudi.

U središtu istraživanja je slatkovodni puž, poznat kao zlatni puž jabuke (Pomacea canaliculata), koji posjeduje zapanjujuću sposobnost – može u potpunosti obnoviti oko, čak i nakon potpune amputacije, piše News Medical.

Ono što ovo otkriće čini posebno značajnim jest činjenica da je oko ovog puža iznenađujuće slično ljudskom jer i ovaj puž ima oko s lećom, rožnicom i mrežnicom. Za razliku od ljudskog oka, koje se ne može oporaviti od težih oštećenja, puževi imaju prirodni genetski mehanizam koji im omogućuje potpunu obnovu vida – što otvara nove mogućnosti za buduće terapije bolesti poput makularne degeneracije.

Ključ za ponovni rast

Tim koji vodi znanstvenica i profesorica sa Sveučilišta u Kaliforniji, Alice Accorsi, usredotočio se na otkrivanje gena koji djeluje poput gena koji aktivira i upravlja procesom regeneracije oka. Identificirali su gen nazvan pax6, koji je već poznat kao ključan za razvoj oka kod mnogih životinjskih vrsta, uključujući voćne mušice, puževe, pa sve do ljudi.

Kako bi potvrdili njegovu ulogu, znanstvenici su upotrijebili revolucionarnu tehnologiju za uređivanje gena CRISPR-Cas9. U ključnom eksperimentu, "isključili" su gen pax6 u embrijima puževa. Kao rezultat puževi su se razvili potpuno zdravi, ali bez očiju.

"To je bio trenutak kada smo shvatili da puževe možemo koristiti kao sustav za razumijevanje funkcije gena", izjavila je dr. Accorsi. Zanimljivo je da su puževi bez očiju pokazivali i druge probleme u ponašanju – nisu se mogli sami okrenuti niti pronaći hranu, što pokazuje da je pax6 važan i za razvoj mozga.

Četiri faze obnove oka

Proces regeneracije oka kod zlatnog puža jabuke traje otprilike 28 dana i odvija se u četiri faze:

Cijeljenje rane: Unutar prva 24 sata rana se zatvara kako bi se spriječila infekcija. Formiranje blasteme: U sljedećih nekoliko dana na mjestu ozljede stvara se nakupina nespecijaliziranih, proliferirajućih stanica. Pojava leće i mrežnice: Nakon otprilike tjedan i pol dana, stanice se počinju specijalizirati i formirati osnovne strukture oka. Sazrijevanje: Do 15. dana, sve glavne komponente oka su prisutne, uključujući i očni živac. U sljedećim tjednima, oko nastavlja rasti i sazrijevati.

Iako oko izgleda morfološki obnovljeno za mjesec dana, znanstvenici napominju da potpuno sazrijevanje i uspostava pune vizualne funkcije može potrajati i do tri mjeseca.

