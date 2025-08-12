Redatelj proveo test i riješio dilemu poznate scene iz Titanica: Je li Jack mogao preživjeti?

Gotovo tri desetljeća nakon premijere, scena smrti Jacka Dawsona u filmu "Titanic" i dalje je predmet žestokih rasprava i jedna od najvećih kontroverzi modernog filma.

Redatelj James Cameron odlučio je konačno riješiti dugogodišnju dilemu tako što je uz pomoć stručnjaka i znanstvenih testova provjerio bi li Jack u filmu "Titanic" doista mogao preživjeti na plutajućoj dasci s Rose, piše LADbible.

Cameron je više puta istaknuo kako je smrt Jacka Dawsona u filmu bila rezultat narativne odluke, a ne zakonitosti fizike.

"Riječ je o filmu koji govori o ljubavi, žrtvi i prolaznosti. Ljubav se dokazuje kroz žrtvu", pojasnio je redatelj, usporedivši priču s klasičnom tragedijom Romea i Julije te je dodao kako je Jackova smrt, napisana na 147. stranici scenarija, bila ključna za emocionalnu dubinu filma i njegovu poruku.

Dok je glumac Leonardo DiCaprio godinama izbjegavao komentirati ovo pitanje, Cameron je bio izričit: "Scenarij kaže da Jack umire. On mora umrijeti."

Rekonstrukcija kobne noći

Kako bi potkrijepio svoju odluku, Cameron je u suradnji sa stručnjakom za hipotermiju proveo temeljitu forenzičku analizu za dokumentarac National Geographic "Titanic: 25 Years Later".

Tim je izradio vjernu repliku plutajućeg komada drveta, za koji je glumica Kate Winslet pojasnila da nisu bila vrata, već dio ukrasnog okvira iznad ulaza u salon prve klase. Dva kaskadera, čija je tjelesna masa odgovarala onoj DiCaprija i Winslet u vrijeme snimanja, bili su opremljeni senzorima po cijelom tijelu te uronjeni u ledenu vodu kako bi se pratila njihova tjelesna temperatura u realnim uvjetima.

Provedena su tri ključna testa kako bi se ispitali različiti scenariji:

Oboje na splavi: Iako su fizički stali, njihova zajednička težina potopila je splav dovoljno da oboje budu uronjeni u hladnu vodu. U ovom slučaju, oboje bi umrli od hipotermije. Položaj za preživljavanje: Kaskaderi su uspjeli pozicionirati tijela tako da im vitalni organi ostanu iznad vode. U tom scenariju, Jack je "mogao izdržati satima". Međutim, Cameron je napomenuo da su kaskaderi bili odmorni i nahranjeni, za razliku od iscrpljenih i promrzlih likova u filmu. Finalni, najrealniji test: Nakon što su kaskaderi prošli simulaciju svih napora koje su Rose i Jack proživjeli (trčanje, borba, plivanje u ledenoj vodi), Rose je Jacku dala svoj prsluk za spašavanje. "Stabiliziran je", zaključio je Cameron. "Da to projiciramo, možda bi i preživio dok ne stigne čamac za spašavanje."

Znanost je pokazala da je postojala minimalna šansa za Jackovo preživljavanje. Ipak, Cameron naglašava da je ključan bio Jackov karakter. "Njegov misaoni proces bio je: 'Neću učiniti ništa što bi nju moglo ugroziti', i to je sto posto u skladu s likom", izjavio je redatelj.

Umjetnička vizija o tragičnoj ljubavi i žrtvi na kraju ostaje važnija od fizike. Koliko je ta scena postala kultna, svjedoči i činjenica da je kontroverzni filmski rekvizit na aukciji prodan za vrtoglavih 660.000 eura.

