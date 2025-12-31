S vinom i sladoledom u ruci Ella Dvornik poslala poruku: 'Neće trajati zauvijek'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), oprostila se od 2025. godine iznimno emotivnom i otvorenom objavom na Instagramu. U podužem statusu, podijelila je sa svojim brojnim pratiteljima dubok osvrt na godinu za koju tvrdi da joj je, unatoč svim izazovima koji su joj prethodili, bila najsretnija u životu.

Njezina iskrena poruka o osobnom rastu, prevladavanju teških vremena i optimizmu s kojim ulazi u 2026. godinu dirnula je mnoge.

Na fotografiji koja prati objavu, Ella pozira u opuštenoj, kućnoj atmosferi, držeći bocu vina i, kako se čini, kutiju sladoleda. Njen blagi osmijeh i ležeran stav odaju dojam zadovoljstva i mira, a ambijent s visokim prozorima i policama punim knjiga podsjeća na pariški stan, s obzirom na to da je influencerica netom prije Nove godine boravila upravo u Parizu. Ipak, srž objave leži u njezinim riječima. "Da došlo je vrijeme za cringe starogodišnji post", započela je Ella u svom prepoznatljivom stilu, no nastavak je bio sve samo ne površan.

Najsretnija godina u njezinom životu

"2025. mi je bila najsretnija godina u mom životu", napisala je, detaljno objašnjavajući zašto. Za razliku od prijašnjih godina, kada bi se dogodila jedna ili dvije dobre stvari, ali bi ih loši događaji često zasjenili, 2025. je bila prva godina u kojoj su se brojni bitni životni faktori istovremeno posložili na pozitivan način. "Moje mentalno zdravlje, moje fizičko zdravlje, moje loše navike, moja sloboda, racionalnost, razumijevanje, odnosi… više se toga desilo u ovoj jednoj godini nego ikad prije", povjerila se pratiteljima. Naglasila je kako je ostvarila sve zacrtane ciljeve, ali i prihvatila nove, neplanirane, te da je smogla hrabrosti riskirati stabilnost za ono što je uistinu čini sretnom.

Ohrabrenje nakon turbulentnog razdoblja

Ellina poruka o sreći dobiva na težini kada se stavi u kontekst iznimno izazovnog razdoblja u njenom privatnom životu. Kako je i sama navela, od kraja 2021. prolazila je "iscrpljujuće razdoblje".

Javnost je od kolovoza 2023. pratila vijesti o njezinom razvodu od Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, a cijeli proces bio je popraćen i medijski eksponiranim sudskim sporom oko obiteljske kuće u Balama.

Nakon što se početkom 2025. preselila u unajmljeni stan u Novom Zagrebu, čini se da je influencerica doista okrenula novu stranicu i pronašla svoj mir.

Upravo iz tog iskustva proizašli su i snažni savjeti koje je uputila svima koji se bore.

"Želim reći svima koji prolaze kroz teška vremena: da će stvarno proći, neće trajati zauvijek", napisala je. Pozvala je ljude da se fokusiraju na sebe, da se okruže pozitivnim ljudima, a one negativne "ostave u ovoj godini".

"Ugasite sve što u vama potiče negativnu energiju i misli: ljude, mjesta, profile, vijesti… Želim vam da se u 2026. natječete sa svojom 2025. verzijom, a ne tuđom", poručila je.

Njezina iskrenost i snaga naišle su na veliko odobravanje pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne poruke podrške i ljubavi.

"Draga Ella hvala i sve najbolje u 2026.", "Ova ti nadolazeća bila još bolja", samo su neke od lijepih želja. Posebno se istaknuo komentar jedne pratiteljice koji sažima dojam mnogih: "Od srca ti kažem da si mi u 2025. bila svoja najljepša verzija tebe u psihičkom i fizičkom smislu".

