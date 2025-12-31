FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'RAZGOVARAJTE S NJIMA' /

Užas na sjeveru Hrvatske: Dijete teško ozlijeđeno, opet je kriva pirotehnika!

Užas na sjeveru Hrvatske: Dijete teško ozlijeđeno, opet je kriva pirotehnika!
×
Foto: Borna Filic/pixsell/Ilustracija

Dijete je zadobilo ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici, a policija provodi kriminalističko istraživanje

31.12.2025.
16:28
Hina
Borna Filic/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dijete mlađe od 14 godina teško je ozlijeđeno na području Križevaca u utorak prilikom korištenja pirotehnike, izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.  

Dijete je zadobilo ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici, a policija provodi kriminalističko istraživanje.

Unatoč kontinuiranim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korištenja pirotehnike, čime se ugrožava sigurnost i zdravlje građana, ističu iz PU.

Ovo je prvi događaj u ovoj godini u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je ozlijeđeno dijete od pirotehnike, a iz Policijske uprave još jednom apeliraju na građane, prije svega na roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema djeci pridonesu njihovoj sigurnosti.

Pozivaju roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu trajno narušiti njihovo zdravlje.

"Razgovarajte s djecom i ukažite im na moguće štetne posljedice te svojim primjerom pokažite kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike", napominju iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

PetardePirotehnikaKriževci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'RAZGOVARAJTE S NJIMA' /
Užas na sjeveru Hrvatske: Dijete teško ozlijeđeno, opet je kriva pirotehnika!