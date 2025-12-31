Nova muka: Žene će u Hrvatskoj morati raditi duže do mirovine, sve kreće od sutra!

Hrvatski mirovinski sustav nastavlja s postupnim usklađivanjem uvjeta za odlazak u mirovinu. Tako žene od početka 2026. godine čekaju nove promjene u ostvarivanju prava na mirovinu.

Dobna granica podiže se za tri mjeseca, odnosno morat će napuniti 64 godine kako bi ostvarile uvjete za starosnu mirovinu. Također, jedan od uvjeta je i najmanje 15 godina radnog staža.

Ovo je povećanje dio plana postupnog izjednačavanja uvjeta za muškarce i žene do 2030. godine. Tada će svi građani Hrvatske, neovisno o spolu, pravo na starosnu mirovinu ostvarivati sa 65 godina života, piše Mirovina.hr.

Promjena uvjeta prijevremene mirovine

Promjene ne zaobilaze ni one koje u mirovinu žele otići nešto ranije. Trenutačni uvjet za prijevremenu mirovinu žena je navršenih 58 godina života i 33 godine staža.

Prema novim pravilima, žene će morati napuniti 59 godina i imati 34 godine staža. Uvjeti za muškarce ostaju isti - 60 godina života i 35 godina staža.

Godina dana staža po djetetu

Od srpnja je na snazi mjera prema kojoj žene dobivaju po 12 mjeseci staža za svako dijete. Ipak, mjera se ne odnosi na sve žene, već se primjenjuje ovisno o datumu umirovljenja.

Samo buduće umirovljenice dobit će 12 mjeseci dodatnog staža za svako dijete. Žene koje su se umirovile nakon prošle reforme od siječnja 2019. dobivaju šest mjeseci, a sve umirovljene žene prije 2019. ne dobivaju nikakvu pogodnost.

Pogodnosti duljeg rada

Podsjetimo, 2019. inicijativa '67 je previše' stopirala je podizanje dobne granice na 67 godina za ostvarivanje starosne mirovine. Ipak, trend starenja stanovništva sugerira da bi se u budućnosti o tome moglo ponovno raspravljati. Primjer iz Danske pokazuje taj smjer jer planiraju podići granicu na čak 70 godina do 2040. godine.

Vlada zato pokušava potaknuti građane da rade i nakon ispunjenja minimalnih uvjeta. Oni koji odluče ostati na tržištu rada nakon navršene zakonske dobi imaju pravo na bonifikaciju od 0,45 % za svaki mjesec duljeg rada.

Zahvaljujući reformi, ukinuto je i dosadašnje ograničenje maksimalnog povećanja od 27 %.

Također, od 1. siječnja umirovljenici stariji od 65 godina dobivaju mogućnost rada na puno radno vrijeme uz primanje polovice iznosa mirovine, što je značajan korak prema boljoj integraciji radnika na tržištu koje vapi za radnom snagom.

