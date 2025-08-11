Nebeski spektakl koji ne želite propustiti: Zašto će suze svetog Lovre ove godine biti još posebnije

Suze svetog Lovre fascinantni su nebeski događaj koji predstavlja vrhunac astronomskog ljeta i pruža priliku za nezaboravne trenutke pod vedrim nebom.

Što su suze svetog Lovre i zašto se događa ta pojava?

Iako ih romantično nazivamo "zvijezdama padalicama", suze svetog Lovre, ili Perzeidi kako ih astronomi zovu, zapravo nemaju veze sa zvijezdama. Radi se o česticama prašine, te komadićima stijena i leda koje je iza sebe ostavio komet Swift-Tuttle. Svake godine u otprilike isto vrijeme, Zemlja na svom putu oko Sunca prolazi kroz ovaj oblak čestica. Kada te čestice pri velikoj brzini ulete u Zemljinu atmosferu, trenje ih zagrijava i uzrokuje njihovo izgaranje, što mi sa Zemlje vidimo kao svijetle tragove na nebu, tzv. meteore.

Popularni naziv "Suze svetog Lovre" dodijeljen je jer se vrhunac aktivnosti meteora uglavnom poklapa s datumom kada se u katoličkom kalendaru slavi spomendan sv. Lovre (10. kolovoza). Prema predaji, mučenik sveti Lovro je svoje suze prolio tijekom mučenja, a narodna tradicija je sjajne tragove na nebu u to doba godine povezala upravo s njegovim suzama. Astronomski naziv "Perzeidi" dolazi od činjenice da se čini kako meteori izviru iz smjera zviježđa Perzej.

Foto: Borna Jaksic/pixsell

Kada se mogu vidjeti suze svetog Lovre?

Meteorski roj Perzeida svoj maksimum aktivnosti, odnosno vrijeme kada je vidljivo najviše meteora, ove godine doseže u noći s 12. na 13. kolovoza. U cijeloj Hrvatskoj bit će ih moguće vidjeti, a najbolje lokacije definitivno su mjesta s minimalnim utjecajem gradske svjetlosti poput Gorskog kotara, Like, Korduna, brdovitih područja Žumberka i Papuka. U Dalmaciji su idealna mjesta Dalmatinska zagora, planine poput Biokova ili Mosora, a na moru su najbolji izbor udaljeni otoci poput Visa, Lastova, Mljeta ili Kornata.

Kakav utjecaj ima puni mjesec na suze svetog Lovre?

Ove godine, ljubitelji astronomije suočit će se s velikim izazovom, točnije Mjesečevom svjetlošću. U vrijeme maksimuma aktivnosti Perzeida, Mjesec će biti vrlo blizu svoje pune faze što znači da će cijelu noć obasjavati nebo jakom svjetlošću što će uvelike smanjiti vidljivost meteora, osim onih najsjajnijih.

U idealnim uvjetima, bez mjesečine i daleko od gradskih svjetala, moguće je vidjeti i do 100 meteora na sat. Nažalost, zbog skoro punog Mjeseca, očekuje se da će taj broj ove godine biti drastično smanjen, vjerojatno na svega 10 do 20 vidljivih meteora po satu, no nemojte izgubiti volju. Perzeidi su poznati po tome što povremeno stvaraju i vrlo sjajne meteore, poznate kao bolidi ili vatrene kugle, koji mogu nadjačati mjesečinu i ostaviti dugotrajan, sjajan trag na nebu.

Foto: Luka Batelic/pixsell

Savjeti za promatranje suza svetog Lovre

Ako ipak želite okušati sreću i uživati u onome što nam nebo nudi, donosimo nekoliko savjeta kako povećati šanse za uspješno promatranje:

Pronađite najtamniju moguću lokaciju

Ključno je pobjeći od gradskih svjetala koja smanjuju mogućnost njihovog uočavanja na nebu. Što ste dalje od naselja, nebo će biti tamnije i fenomen će biti jasnije vidljiv.

Budite strpljivi i dajte očima vremena

Očima treba najmanje 20-30 minuta da se u potpunosti prilagode tami zato izbjegavajte gledanje u mobitel ili druge izvore svjetlosti tijekom promatranja, opustite se i uživajte.

Gledajte u najtamniji dio neba

Iako meteori prividno dolaze iz smjera zviježđa Perzej (na sjeveroistoku), mogu se pojaviti bilo gdje na nebu. Najbolja strategija je leći na leđa i promatrati što veći dio neba, idealno onaj koji je najudaljeniji od Mjeseca.

Iskoristite sate prije zore

Iako će Mjesec biti prisutan cijelu noć, njegove zrake su najmanje intenzivne kada je nisko na horizontu. Najbolje vrijeme za promatranje bit će u ranim jutarnjim satima, netom prije svitanja.

Ne trebate opremu

Za promatranje meteora nisu vam potrebni teleskop ni dalekozor jer su najbolji instrument vaše oči. Ponesite ležaljku ili deku, udobno se smjestite i uživajte.

Iako će skoro pun Mjesec ove godine značajno umanjiti spektakl suza svetog Lovre, prilika za vidjeti pokoji sjajan meteor na zvjezdanom nebu iznad Hrvatske i dalje postoji. Sam boravak u prirodi pod otvorenim nebom, daleko od buke i svjetala, iskustvo je koje ćete pamtiti.

