FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRSNI GOLGETER /

Je li vrijeme za povratak u HNL? Igrao s legendom Manchester Uniteda, a sada je bez kluba

Je li vrijeme za povratak u HNL? Igrao s legendom Manchester Uniteda, a sada je bez kluba
×
Foto: Penta Press/shutterstock Editorial/profimedia

Najveći trag ostavio je u rumunjskoj ligi u Rapidu iz Bukurešta, za koji je postigao 28 golova u 48 utakmica, što mu je donijelo titulu najboljeg strijelca rumunjske lige

31.12.2025.
16:36
Sportski.net
Penta Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski napadač Marko Dugandžić od nove će godine biti slobodan igrač budući da mu ističe ugovor s južnokorejskim Seulom u kojemu je proveo posljednih 10 mjeseci.

Napadač (31) rodom iz Osijeka u Seul je došao u veljači iz saudijskog Al-Taija te je u glavnom gradu Južne Koreje postigao pet pogodaka u 37 utakmica. Ondje je igrao sa Jesseom Lingardom koji ima preko 200 nastupa za engleskog velikana Manchester Uniteda. U karijeri je, osim za Seul, igrao za Osijek u kojemu je zabio devet golova u 55 utakmica, a najveći trag ostavio je u rumunjskoj ligi u Rapidu iz Bukurešta, za koji je postigao 28 golova u 48 utakmica, što mu je donijelo titulu najboljeg strijelca rumunjske lige.

Sada je bez ugovora te može besplatno promijeniti sredinu, a tko zna – možda slijedi i povratak u njegov Osijek, koji je trenutno posljednjeplasirana momčad hrvatskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu

OsijekHnlNogomet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VRSNI GOLGETER /
Je li vrijeme za povratak u HNL? Igrao s legendom Manchester Uniteda, a sada je bez kluba