Je li vrijeme za povratak u HNL? Igrao s legendom Manchester Uniteda, a sada je bez kluba

Hrvatski napadač Marko Dugandžić od nove će godine biti slobodan igrač budući da mu ističe ugovor s južnokorejskim Seulom u kojemu je proveo posljednih 10 mjeseci.

Napadač (31) rodom iz Osijeka u Seul je došao u veljači iz saudijskog Al-Taija te je u glavnom gradu Južne Koreje postigao pet pogodaka u 37 utakmica. Ondje je igrao sa Jesseom Lingardom koji ima preko 200 nastupa za engleskog velikana Manchester Uniteda. U karijeri je, osim za Seul, igrao za Osijek u kojemu je zabio devet golova u 55 utakmica, a najveći trag ostavio je u rumunjskoj ligi u Rapidu iz Bukurešta, za koji je postigao 28 golova u 48 utakmica, što mu je donijelo titulu najboljeg strijelca rumunjske lige.

Sada je bez ugovora te može besplatno promijeniti sredinu, a tko zna – možda slijedi i povratak u njegov Osijek, koji je trenutno posljednjeplasirana momčad hrvatskog prvenstva.

