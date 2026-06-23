Robert iz 'Ljubav je na selu' pokazao novu djevojku: 'U vezi sam i sretan sam'

Osamnaesta sezona popularnog RTL-ova showa "Ljubav je na selu" donijela je brojne emotivne trenutke, no malo koja priča izazvala je toliko pozornosti gledatelja kao ona Roberta Horvatića. Mirni i povučeni farmer iz Gornje Voće tijekom emisije osvojio je simpatije publike svojom skromnošću i iskrenošću, a njegov ljubavni put obilježen je teškim odlukama, neočekivanim obratima i emotivnim priznanjem koje se i danas pamti.

Robert Horvatić (44), bivši građevinar koji je život u Austriji zamijenio mirom obiteljskog imanja u Varaždinskoj županiji, u show je ušao s jasnom željom - pronaći partnericu koja će razumjeti i prihvatiti život na selu. Danas svoje dane provodi baveći se poljoprivredom, vinogradarstvom i brigom o konjima, koji su njegova velika strast, a sada se pohvalio još jednim velikim novostima.

'U vezi sam i sretan sam'

Naime, farmer je sada za RTL.hr otkrio kako je ponovno zaljubljen.

"U vezi sam i sretan sam", kratko je poručio Robert, ne skrivajući zadovoljstvo zbog novog životnog poglavlja.

Iako identitet svoje partnerice zasad drži podalje od očiju javnosti, jasno je da je nakon turbulentnog iskustva u showu pronašao ono što je tražio, osobu s kojom može graditi zajedničku budućnost daleko od televizijskih kamera.

Foto: RTL

Podsjetimo, tijekom showa na njegovo su imanje stigle četiri kandidatkinje, Ankica, Suzana, Riva i Sanja. Iako je tijekom showa morao donositi teške odluke, za romantično putovanje odabrao je Ankicu, vjerujući da upravo s njom može razviti dublji odnos. Međutim, ubrzo se pokazalo da među njima postoje velike razlike.

Njihov odnos od samog je početka bio obilježen nesuglasicama i različitim očekivanjima. Ankica mu je zamjerala zatvorenost i manjak inicijative, dok je Robert osjećao kako ga njezin pristup dodatno opterećuje. Umjesto približavanja, među njima je rasla udaljenost, a gledateljima je postajalo sve jasnije da ta ljubavna priča nema sretan završetak.

Foto: RTL

Preokret nakon romantičnog putovanja

Pravi šok uslijedio je tijekom završnog okupljanja kandidata. Dok su mnogi vjerovali da je Robertova potraga za ljubavlju završila neuspjehom, farmer je odlučio javno priznati pogrešku koja ga je dugo mučila.

Pred svim kandidatima i gledateljima iskreno je priznao kako njegovi osjećaji zapravo pripadaju drugoj ženi, Sanji, kandidatkinji koju je ranije poslao kući. U emotivnom obraćanju ispričao joj se zbog svoje neodlučnosti te joj kao znak svojih osjećaja poklonio ogrlicu. Taj je trenutak izazvao brojne reakcije i mnogi su vjerovali da je upravo tada započela nova ljubavna priča.

Iako su nakon emisije ostali u kontaktu i pokušali razviti odnos izvan kamera, veza na daljinu pokazala se kao prevelik izazov. Njihova komunikacija uglavnom se svodila na poruke, a simpatije koje su se rodile tijekom snimanja s vremenom su se ugasile.