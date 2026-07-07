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'BILO JE DIRLJIVO' /

Klose otkrio što mu je Leo Messi rekao kada je srušio njegov rekord

Klose otkrio što mu je Leo Messi rekao kada je srušio njegov rekord
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Foto: JAVIER SORIANO/AFP/Profimedia

Klose je rekord držao od Svjetskog prvenstva 2014. pa sve do ovoga

7.7.2026.
21:23
Sportski.net
JAVIER SORIANO/AFP/Profimedia
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Lionel Messi na Svjetskom prvenstvu 2026. prestigao je Miroslava Klosea po broju golova na vječnoj ljestvici Svjetskog prvenstva. Messi je to učinio protiv Austrije, zabio je 17. gol i prešao na prvo mjesto.

Klose je rekord držao od Svjetskog prvenstva 2014. pa sve do ovoga. Nekadašnji njemački napadač je rekao, prenosi Kicker, kako ga je izbornik Lionel Scaloni nazvao kada je Messi protiv Alžira izjednačio Kloseov učinak. Scaloni i Klose znaju se iz igračkih dana, iz Lazija. 

"Dogovorio je telefonski razgovor između mene i Messija nakon što je ovaj izjednačio moj rekord po broju golova na svjetskim prvenstvima. Bilo je to vrlo dirljivo", rekao je Klose. Klose je rekao da s Messijem do sada nije imao previše kontakta.

"Naravno, s vremena na vrijeme susretali smo se na terenu, a ti su susreti uvijek bili ugodni i puni međusobnog poštovanja. No, ovaj telefonski razgovor bio je prvi put da smo dulje razgovarali izvan toga. Rekao je da mi šalje potpisani dres", kazao je njemački napadač koji je sada trener Nuremberga. 

Messi je u osmini finala protiv Egipta zabio još jedan gola, a sada je već na 20 golova na svjetskim prvenstvima.

Argentinska Nogometna ReprezentacijaLionel MessiLionel ScaloniMiroslav KloseSvjetsko Prvenstvo 2026.
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