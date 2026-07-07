Era Cristiana Ronalda u Portugalu završila je u suzama

Da je stigao kraj jedne ere, potvrdio je i sam Cristiano Ronaldo. Odlazi u povijest kao jedini koji je postigao pogodak na čak 6 Svjetskih prvenstava. No, neispunjen san Portugalaca teško je pao navijačima, pa je i sam Ronaldo bio na udaru kritika.

Suze jednog od najvećih svih vremena. Suze za kraj koje su obišle svijet. Glavna tema jutros - Cristiano Ronaldo svojim je oproštajem, nakon ispadanja u osmini finala, inspirirao kritičare iz Portugala, sve u duhu nacionalne poezije:

"O, slano more, koliko je tvoje soli od portugalskih suza? Koliko je u tvojim suzama, Cris, bilo i suza Portugala?"

"Da, ovo mi je bilo posljednje Svjetsko prvenstvo. O svemu ostalom razmišljat ću poslije. Sada želim biti sa svojom obitelji i ne donositi odluke pod utjecajem emocija", rekao je Ronaldo nakon ispadanja od Španjolske.

A njegova velika, bogata priča u dresu Portugala počela je 2003. Najbolji je u povijesti reprezentativnog nogometa sa 146 golova za svoju zemlju, a odigrao je čak 233 utakmice za reprezentaciju, najviše od svih. A ovako je krenuo njegov pohod na Mundijal:

27 utakmica, 11 pogodaka, 2 asistencije, 2.150 minuta.

Debitirao je kao 21-godišnjak 2006. u Njemačkoj, gdje je Portugal osvojio četvrto mjesto. Zabijao je na svakom od sljedećih pet Svjetskih prvenstava, a najbolji učinak imao je 2018. u Rusiji s četiri pogotka. Odigrao je 27 utakmica i postigao 11 pogodaka i 2 put asistirao. Ukupno je proveo 2150 minuta na terenu na najvećoj svjetskoj pozornici. Više od njega imaju samo Messi i Paolo Maldini.

Kao kapetan predvodio je Portugal do njihova dva najveća uspjeha u povijesti - osvajanja Eura 2016. u Francuskoj i premijernog naslova Lige nacija 2019. godine uz trofej Lige nacija lani.

"S Portugalom sam osvojio tri trofeja. Prije Cristiana Portugal nije osvojio nijedan naslov i zbog toga mogu biti zadovoljan. Iskreno, naslov europskog prvaka iz 2016. za mene vrijedi jednako kao i naslov svjetskog prvaka. Zato ponavljam, savjest mi je čista", rekao je Ronaldo.

Ostaje žal među navijačima jer su mislili da je došlo njihovo vrijeme, ali su i sretni jer su uživo imali priliku gledati last dance svog idola.

"Osjećam se sjajno jer sam imao priliku svjedočiti Ronaldovoj posljednjoj utakmici za reprezentaciju." "Ronaldo bi već trebao razmišljati o odlasku na klupu i kraju karijere", riječi su navijača Portugala.

Upravo tijekom prvenstva dio ga je smatrao utegom za reprezentaciju i izbornika Roberta Martineza koji je potom podnio ostavku.

"Samo riječi zahvale za Cristiana Ronalda. Bio je primjeran kapetan. Nisu važni samo golovi i statistika, nego njegova predanost, svakodnevni rad i način na koji živi nogomet. Cristiano Ronaldo je primjer koji trebamo slaviti", riječi su sada bivšeg izbornika Martineza.

Možda nije uspio postati svjetski prvak, ali ostavlja veliko nasljeđe kao primjer milijunima, i to ne samo sportaša. Pokazao je koliko se naporan rad, disciplina i vjera u sebe isplate i vode do vrha. A što će dalje s karijerom? Tek slijedi odluka.