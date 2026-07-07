Što ćemo nositi na noktima ovog ljeta? Jana Dužanec izdvaja najveće trendove

Minimalizam, prirodan izgled i njegovan sjaj ovog su ljeta potpuno preuzeli beauty scenu. Umjesto upečatljivih neonskih tonova i raskošnog nail arta, u fokusu su mliječne nijanse, suptilni efekti i manikure koje ostavljaju dojam zdravih, urednih i elegantnih noktiju. Istovremeno, trendovi inspirirani estetikom ranih 2000-ih vraćaju se u modernijem, profinjenijem izdanju, dok se sve veći naglasak stavlja na kvalitetnu njegu i proizvode sigurnijih formulacija.

O tome koji će stilovi obilježiti ljeto 2026., zašto su soap nails i clean girl estetika postali sinonim za poželjnu manikuru te kako pravilno njegovati nokte tijekom toplih mjeseci razgovarali smo s poduzetnicom Janom Dužanec. Otkrila nam je koji se dizajni najviše traže u salonima, koje će boje dominirati cijele sezone, ali i koji će se trendovi, prema njezinim predviđanjima, zadržati i tijekom jeseni.

Koje boje i stilovi manikure obilježavaju ljeto 2026. i zašto su upravo oni osvojili beauty scenu?

Ovog ljeta apsolutno dominiraju milky nijanse, soap nails i clean girl estetika. Žene sve više traže manikuru koja izgleda uredno, luksuzno i prirodno, a pritom je nosiva u svakoj prilici. Uz mliječne tonove i glossy efekte, veliko osvježenje donosi Too Hot To Melt kolekcija inspirirana sorbetima, morem i ljetnim koktelima. U njoj se nalaze nježne aqua i mint nijanse poput Moon Margarita, Minty Mochi i Sea Scoop, ali i razigrani koraljni i berry tonovi poput Coral Spritz i Hot Berry, koji daju dozu ljetne energije. Za ljubiteljice efektnih i mliječnih manikura tu su i Sprinkle Me, Fro-Yo te Rafaello - nijanse sa suptilnim glazed efektom koje savršeno prate najveće trendove sezone.

Primjećujete li povratak nekih trendova iz ranih 2000-tih kada je riječ o dizajnu noktiju?

Da, ali u modernijoj i profinjenijoj verziji. Vraćaju se glossy i chrome efekti, jelly izgled noktiju i tanki french, no danas su puno suptilniji nego prije dvadesetak godina. Trend više nije maksimalizam, nego minimalistički luksuz s malim detaljima. Y2K estetika ponovno je inspiracija, što se vidi i u povratku top coatova sa sitnim glitterima, confettima ili sprinkle efektom - detaljima koji unose dozu nostalgije, ali izgledaju puno elegantnije nego nekad.

Jesu li ovog ljeta popularne jarke boje poput koraljne, limeta zelene i električno plave?

Da, ali u nešto nježnijim, odnosno muted verzijama. Umjesto izrazito neonskih tonova, ovog ljeta prevladavaju mliječne i lagano zamagljene nijanse koraljne, mint, limete ili plave koje izgledaju svježije i elegantnije. Upravo takve nijanse nalaze se Too Hot To Melt kolekciji – Coral Spritz, Matcha, Minty Mochi, Moon Margarita i Sea Scoop – koje se lako kombiniraju i savršeno odgovaraju “clean” estetici.

Foto: Srecko Rundic

Jesu li kratki i prirodni nokti preuzeli primat nad dugim i izrazito oblikovanim manikurama?

Definitivno jesu. Danas najveći broj žena bira kratke do srednje duge nokte koji izgledaju prirodno, uredno i praktični su za svakodnevni život. Fokus više nije na ekstremnoj dužini nego na zdravom izgledu nokta i kvalitetno izvedenoj manikuri.

Koji se nail art detalji najčešće traže u salonima ovog ljeta – mikro crteži, kromirani efekti, 3D ukrasi ili nešto četvrto?

Najviše se traže mikro detalji. To mogu biti tanke linije, minimalistički uzorci, sitni cvjetići ili jedan naglašeni nokat. Chrome i glazed efekti i dalje su vrlo popularni, ali koriste se diskretno, dok su veliki 3D ukrasi ove sezone ipak u drugom planu. Takav efekt odlično se postiže i novim završnim sjajevima – Extra Sweet Glossy Shimmer Top Coatom, koji daje nježan glossy shimmer efekt s mini sprinkle confettima, te Sugar High Matte Top Coatom, koji noktima daje matiran sugar efekt i šarene confette.

Postoji li jedan trend manikure koji biste izdvojili kao apsolutni hit sezone?

Ako bih morala izdvojiti samo jedan, to bi bili milky soap nails, odnosno clean girl manikura. To su nokti koji izgledaju njegovano, zdravo i prirodno, s puno sjaja i prozračnosti. Upravo takav izgled danas žene najviše traže jer pristaje svakom stilu i svakoj prilici. Za postizanje tog efekta posebno su popularne mliječne nijanse poput Fro-Yo ili Rafaello te Milky Pink Top Coat, koji svakom tonu daje nježan mliječni pink look.

Foto: Srecko Rundic

Kako visoke temperature, more i sunce utječu na zdravlje noktiju te kako ih pravilno zaštititi tijekom ljeta?

Sunce, more i često kupanje mogu isušiti prirodnu ploču nokta i kožicu pa je važno svakodnevno koristiti ulje za kožicu. U našoj kolekciji imamo četiri nova mirisna ulja sa smart aplikatorom koji omogućuje brzo i jednostavno nanošenje nakon manikure, ali i tijekom dana. Osobni favoriti su mi Le Noir i Coco Club, a kao super praktičan, putni dodatak obožavam JN Get Wild Cuticle Oil Pen. Uz to preporučujem redovitu hidrataciju ruku, primjerice JN Get Wild Hand Cream, mini kremom koja je praktična za torbicu i plažu. Za intenzivniju njegu kod kuće odličan su izbor i naše popularne 3-step maske za ruke. Nakon kupanja dobro je isprati ruke slatkom vodom, a tijekom ljeta koristiti kvalitetne proizvode koji dodatno učvršćuju prirodni nokat kako bi manikura dulje trajala, a nokti ostali zdravi i lijepi.

Koje su najčešće pogreške koje žene rade kada je riječ o njezi noktiju tijekom godišnjih odmora?

Najčešća pogreška je zanemarivanje njege jer mnogi misle da je dovoljno imati trajni lak. Međutim, kožicu i dalje treba svakodnevno hidratizirati. Također nije dobro koristiti nokte kao alat za otvaranje limenki ili skidanje naljepnica, niti samostalno skidati materijal jer se tako oštećuje prirodni nokat. Redovita njega tijekom ljeta jednako je važna kao i sama manikura.

Sve više govorimo o ''clean girl'' estetici. Kako se taj trend reflektira na manikuru i odabir boja za nokte?

Clean girl estetika potpuno je promijenila pristup manikuri. Danas su najpoželjniji mliječni, nude i soft pink tonovi koji ostavljaju dojam zdravih i njegovanih noktiju. Manikura više nije dominantan modni detalj nego dio cjelokupnog izgleda.

Koji su najpopularniji spojevi manikure i pedikure ovog ljeta – moraju li se boje usklađivati?

Ne moraju biti potpuno iste, ali trebaju biti skladne. Primjerice, ako je na stopalima klasična crvena nijansa, na rukama će odlično izgledati mliječni nokti, french ili neki neutralni nude ton. Bitno je da kombinacija djeluje promišljeno, jer dvije potpuno različite i međusobno nespojive boje mogu narušiti cjelokupan dojam.

S druge strane, danas u beauty svijetu zapravo sve više “pravila” gubi na važnosti. Ljudi su sve opušteniji, odvažniji i skloniji eksperimentiranju. Trendovi više ne idu u jednom smjeru, nego se granaju u različite estetike.

Zato se sve češće viđa i namjerno neslaganje manikure i pedikure, kontrastne boje, različiti stilovi pa čak i potpuno različite priče na rukama i nogama. Ono što je nekad djelovalo kao modni “faux pas”, danas može izgledati moderno i zanimljivo ako je izvedeno sa stilom.

Foto: Srecko Rundic

Primjećujete li rast interesa za održive, veganske i manje agresivne proizvode za njegu noktiju?

Apsolutno. Svi danas puno više obraćaju pažnju na sastav proizvoda nego prije. Sve je veći interes za sigurnijim formulacijama poput HEMA-free i TPO-free proizvoda, a upravo u tom smjeru razvijamo i naše novitete. Cilj nam je ponuditi proizvode koji istovremeno pružaju vrhunske rezultate, dugotrajnost i što veću sigurnost za profesionalce i klijentice.

oje biste trendove preporučili ženama koje žele moderan izgled noktiju, ali bez pretjerano zahtjevnog održavanja?

Preporučila bih AcryGel in a Bottle (AIB) ili Flexi Rubber baze, ovisno o prirodnom noktu. AIB je odličan izbor za žene koje žele čvršće, otpornije nokte i prirodan izgled jer kombinira čvrstoću akril gela s jednostavnošću rada iz bočice. S druge strane, Flexi Rubber baza idealna je za tanke, mekane i savitljive nokte jer prati prirodno savijanje nokta, smanjuje pucanje i pruža dugotrajan, uredan izgled. Obje dolaze u prekrasnim natural nijansama koje se savršeno uklapaju u clean girl estetiku pa je izrast manje vidljiv, a manikura izgleda uredno tjednima.

Ako biste morali predvidjeti jedan trend noktiju koji će iz ljeta prenijeti popularnost i u jesensku sezonu, koji bi to bio?

Bez dileme, nude i “clean” manikura. Vjerujem da će mliječne nijanse, soap nails i prirodni izgled noktiju ostati dominantni i tijekom jeseni jer se savršeno uklapaju u bezvremensku estetiku, lako se kombiniraju s modom i naglašavaju ono što danas sve više cijenimo, njegovan, prirodan i elegantan izgled.