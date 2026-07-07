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ZELENI BISERI /

[KVIZ] Mislite da poznajete hrvatsku floru?

[KVIZ] Mislite da poznajete hrvatsku floru?
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Foto: Shutterstock

Koji je endem dobio ime po vulkanskom otočiću Jabuka, poznatom po crnim stijenama s magnetitom na kojem jedino i raste?

7.7.2026.
21:58
Webcafe.hr
Shutterstock
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Naizgled samo krš i more, planine i ravnice, a zapravo složena mreža života, endema i biljaka koje su obilježile naš krajolik, gorući podsjetnik na bogatu bioraznolikost i ljepotu koja pokreće Hrvatsku. Njihova sveprisutnost u krajoliku čini ih neizostavnim dijelom našeg općeg znanja, bilo da se radi o utjecaju na lokalnu kulturu, fascinantnim biljkama koje su postale simboli ili ljekovitim svojstvima koja nam pomažu da razumijemo moć prirode.

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