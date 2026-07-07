[KVIZ] Mislite da poznajete hrvatsku floru?

Naizgled samo krš i more, planine i ravnice, a zapravo složena mreža života, endema i biljaka koje su obilježile naš krajolik, gorući podsjetnik na bogatu bioraznolikost i ljepotu koja pokreće Hrvatsku. Njihova sveprisutnost u krajoliku čini ih neizostavnim dijelom našeg općeg znanja, bilo da se radi o utjecaju na lokalnu kulturu, fascinantnim biljkama koje su postale simboli ili ljekovitim svojstvima koja nam pomažu da razumijemo moć prirode.